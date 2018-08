Cristiano Ronaldo: Esta es la otra pasión que no tuvo miedo en reconocer [VIDEO Y FOTOS]

Cristiano Ronaldo, la nueva figura de Juventus , no deja de ser noticia. El candidato a ser el mejor jugador de Europa por la UEFA reconoció que no solo piensa en fútbol cuando está en su casa y que otros deportes lo movilizan cuando está relajado y fuera de los campos de fútbol.



El portal de Streaming DAZN compartió un nuevo fragmento de la entrevista al nuevo delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, donde reconoció su cercanía a otros deportes uno de ellos un deporte de contacto que cada vez tiene más seguidores: La UFC.



"Me gusta, por ejemplo, la UFC. La lucha. Me gusta ver tenis, básquet y el ping-pong. Ese último es el segundo deporte que sé jugar bien. Aunque en general puedo decir que me encanta la UFC", contó Cristiano Ronaldo, quien este sábado vuelve a jugar con la Juventus ante la Lazio.



La pasión de Cristiano Ronaldo por la UFC empieza desde su paso por Real Madrid donde pudo conocer a figuras de la talla de Conor McGregor, Cain Velasquez, Fabricio Werdum, entre otros luchadores de MMA.



Mientras tanto Cristiano Ronaldo ya se mentaliza en su segundo partido con la Juventus en la Serie A donde Lazio será uno nuevo reto cuando pise el césped del Allianz Stadium de Turín. Los bianconeros buscarán su segunda victoria tras su buen debut ante Chievo Verona.