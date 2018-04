El astro portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se mostró satisfecho tras sufrir para clasificarse para semifinales de la Champions League ante la Juventus advirtiendo que el partido debe servir de lección.



"Fue un partido muy sufrido y que sirve de lección para aprender que en el fútbol no hay nada regalado y que hay que pelear hasta el final", dijo Cristiano Ronaldo tras el Real Madrid vs Juventus.



"Hoy el Real Madrid pudo marcar dos goles, pero Buffon y ellos estuvieron bien. Somos justos vencedores", indicó Cristiano Ronaldo.



Cristiano Ronaldo defendió que la acción en la que fue derribado Lucas Vázquez, que supuso el penal que transformaría para dar el pase al Real Madrid fue efectivamente una pena máxima.



"No entiendo por qué protestan el penalti. Si no hacen penalti, Lucas hacía gol. Le da por detrás. Durante el partido Benatia y el resto ya habían dado patadas por detrás", añadió Cristiano Ronaldo.



"El Real Madrid está contento y en semifinales", insistió Cristiano Ronaldo, asegurando que "los minutos antes de tirar el penalti se hicieron eternos". "Aumentaron las pulsaciones, pero me tranquilicé porque sabía que era decisivo. Gracias a Dios marqué y pasamos".



No obstante, aseguró que "no estuvimos bien, hay que admitirlo y que sirva de aprendizaje para el futuro".

Real Madrid sufrió, pero se clasificó para las semifinales de la Champions League pese a perder 1-3 en su campo con la Juventus en la vuelta de los cuartos del torneo continental, gracias a un penal anotado por Cristiano Ronaldo en el descuento (90+7).



Antes de ese gol in extremis, que sirvió para poner el 4-3 en el global de la eliminatoria y dar el pase al Real Madrid, la Juventus había igualado el partido de la ida con dos testarazos del delantero croata Mario Mandzukic (2, 37) y otro del francés Blaise Matuidi (61).

