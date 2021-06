Han pasado 20 años del encuentro en que Cristiano Ronaldo se enfrentó ante Perú por el Torneo Mundial de Montaigu, en Francia. Aquel Perú vs. Portugal se jugó el 16 de abril. La categoría era la sub-15 y se disputaba la medalla de bronce, que al final quedaría para el equipo bicolor.

Trome conversó con cuatro protagonistas de ese partido para que nos revelen detalles de ese encuentro en donde Cristiano Ronaldo no pudo salir airoso ante la selección peruana.

Cristiano Ronaldo en una de sus primeras apariciones públicas como futbolista profesional. (Foto: Agencias).

Hugo Monteiro (ex seleccionado portugués), Fernando José Ribeiro Alexandre (ex seleccionado portugués), Renzo Revoredo (ex seleccionado peruano) y Jesús Chávez (ex seleccionado peruano) son los cuatro protagonistas que le cuentan a Trome lo que realmente sucedió en ese duelo entre Perú vs Portugal.

Hugo Monteiro

“Lo que recuerdo es que los jugadores de Perú eran muy dinámicos, corrían mucho, no paraban. Creo que es un reflejo del equipo principal, creo que Perú también es así. El juego de ellos fue una sorpresa porque éramos jóvenes, no conocíamos a Perú. No recuerdo, pero los jóvenes no siempre te dejan cambiarte la camiseta”, contó.

Cristiano Ronaldo y el día que perdió con Portugal ante Perú: 4 protagonistas reviven lo que fue ese partido | Foto: Exclusiva Diario Trome - Jean

Luego, Monteiro dio detalles de cómo era compartir camerino con Cristiano Ronaldo, en aquellos años donde la estrella mundial del fútbol recién estaba iniciándose. “A menudo nos quedábamos juntos en el dormitorio. Fue lo que es hoy, muy enfocado, muy bueno, la mejor ética de trabajo. Lo vimos a Ronaldo como alguien que desequilibra. Casi siempre marcaba un gol y hacía jugadas increíbles. Además, sabíamos que tenía un gran futuro. Su mentalidad marcó y marca la diferencia. Y sabemos que la diferencia con los mejores deportistas es la mentalidad. No es suficiente tener solo calidad. Tienes que combinar una mentalidad y un enfoque muy fuerte. Solo tener una mentalidad tampoco es suficiente. Por eso tienes que unir los dos. porque Cristiano, además de su mentalidad, tiene mucha calidad”, sentenció.

Fernando José Ribeiro Alexandre

“Han pasado muchos años, lo que sí te puedo decir es cómo era compartir camerino con Cristiano Ronaldo. Cristiano era un niño como todos nosotros, pero deportivamente era mejor que todos en todo. Cristiano siempre fue muy fuerte mentalmente y muy centrado en los objetivos”, evocó. Los resultados saltan a la vista.

Renzo Revoredo

“Estábamos en la sub-15 y fuimos a Montaigu dos veces. La primera vez, como que regalábamos un año de edad porque nosotros éramos categoría 86 y Cristiano Ronaldo es 85. En esa oportunidad nos tocó enfrentarnos en un torneo bien corto donde participaban varias selecciones. Nos fue bien y el partido por el tercer lugar le ganamos por 1-0 a Portugal”, manifestó.

“Se escuchaba de Cristiano Ronaldo, no era la figura que es hoy, creo que recién lo estaban vendiendo. En esa época no era que se supiese quiénes eran los jugadores que enfrentábamos. Después, más grande te vas dando cuenta de que sí enfrentaste a Cristiano Ronaldo. Algunos compañeros sí recordaban que este era el jugador que jugaba mucho, pero Cristiano Ronaldo salió elegido el mejor jugador del torneo, era una locura, De hecho cuando nosotros jugamos contra ellos, él se cansó de hacer la bicicleta de Zidane y lo hacía diez veces por partido. Era un jugador muy rápido, que siempre iba hacia adelante. No recuerdo si fue el goleador, pero sí fue el mejor jugador del torneo, Marcaba una diferencia enorme”,

¿Cómo le ganó Perú a Portugal con Cristiano Ronaldo? Renzo Revoredo nos lo cuenta: “(Se ríe) Nosotros, bien arropados, en una contra lo matamos y se acabó el partido. El gol fue del hermano de Jayo. Pero sí recuerdo que después de ese torneo lo vendieron. Yo ese partido no lo jugué por suspensión de tarjetas amarillas”, recordó.

Jesús Chávez

“Era un partido por sub-15 y para la final nos elimina Inglaterra, y a Portugal lo elimina Francia. Entonces, por el tercer puesto nos enfrentamos a Portugal con Cristiano Ronaldo. Él, creo que jugaba en el Sporting Lisboa y ya era un crack. Cristiano Ronaldo jugaba más para la tribuna que para el equipo. Sin embargo, tenía un talento impresionante. No era tan goleador, era más volante por fuera. Nosotros le ganamos porque aprovechamos una ocasión a través de Jorge Jayo (hermano de Juan), pero después ellos nos tuvieron dominados todo el partido. Nosotros lo único que hicimos fue defendernos”, acotó.

“Cuando llegamos a Francia ya se hablaba bastante de Cristiano Ronaldo y que jugaba un montón, hasta que nos cruzamos por el tercer lugar y demostró que tenía un futuro enorme. Su juego no fue muy productivo ese día porque, como te digo, más jugaba para la tribuna, llevándose a casi todos y eso no le funcionó ante Perú. Nosotros hicimos un gol rápido y nos tocó defender casi los 90 minutos de juego. Yo jugué todo el partido. En ese equipo estaba ‘Neka’ Vilchez, José Carvallo y fue una linda experiencia. Nos quedamos hasta la premiación y Cristiano Ronaldo salió elegido “El Mejor Jugador” del Torneo Montaigu”.

