Cristiano Ronaldo le dice a periodista que busque sus goles en Google tras perder en la Champions [VIDEO]

Cristiano Ronaldo no se quedó callado y le respondió con todo a los medios que critican el desempeño del Real Madrid en la actualidad. Esto tras caer en Wembley 3-1 ante Tottenham por la Champions League.



Pese a que anotó el gol del descuento para Real Madrid, Cristiano Ronaldo no se escapó de los cuestionamientos de la prensa deportiva. El portugués fue consultado si está en mala racha y esto respondió:



"No pasa nada, estoy super tranquilo. Hacer una buena exhibición ya no cuenta para nosotros. Cuentan los goles, y de las estadísticas no voy a hablar. Si pones en Google: 'Cristiano Ronaldo goles', ya está todo, así que eso no me preocupa nada.

Video: Declaraciones de Cristiano Ronaldo

Sin duda, Cristiano Ronaldo quiso poner paños fríos a esta situación del Real Madrid, pues viene de dos derrotas al hilo. Hoy ante Tottenham por la Champions League, y el último fin de semana ante el recién ascendido Girona.