Cristiano Ronaldo recibe apoyo de Presidente de Portugal tras acusación de violación con esta frase soberana

Cristiano Ronaldo fue acusado de violación y quedó marginado de la convocatoria de la selección de Portugal. Ante esta grave situación de CR7, el propio presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, salió en su defensa sin reparos.



El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, destacó el "papel deportivo y nacional" de Cristiano Ronaldo frente a la denuncia por violación que ha motivado la apertura de una investigación en Estados Unidos.

"Yo no cambio de idea sobre el papel deportivo y nacional que alguien que hoy está envuelto en asuntos de justicia tuvo en la vida de nuestro país. Eso existe y es una realidad", dijo Rebelo de Sousa a periodistas que le preguntaron por este asunto durante uno de los actos que conmemoran el Día de la Instauración de la República lusa.

El mandatario solicitó que se deje "actuar a la justicia" y se espere al final del proceso para "observar las conclusiones".

Cristiano Ronaldo, actual delantero del Juventus, ha recibido en las últimas horas el apoyo en su país del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, y del seleccionador nacional, Fernando Santos, que han manifestado que creen en su inocencia.

Cristiano Ronaldo: Video de sensual baile junto a mujer que lo acusa de violación

Cristiano Ronaldo , por su parte, negó la acusación en varios mensajes publicados el martes en redes sociales, donde calificó la violación de "crimen abominable" y dijo tener la "conciencia limpia".

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, manifestó ayer su apoyo rotundo a Cristiano Ronaldo, quien no figura en la lista de convocados para los partidos de representación lusitana contra Polonia, por la Liga de las Naciones, y el amistoso contra Escocia.

"Conozco bien a Cristiano Ronaldo y no creo que haya cometido un delito de ese tipo", afirmó Santos este jueves en una rueda de prensa, donde detalló que la decisión fue coordinada con el propio Cristiano y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, al entender que era lo mejor para el jugador.

"Hubo una conversación a tres bandas. Acordamos que el jugador no estaría en esas dos convocatorias, en esta y la próxima, en noviembre. No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo", comentó el estratega.



Fuente: EFE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.