No le gustó nada. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid , se mostró muy disgustado con las palabras de Cristiano Ronaldo , quien dijo que podría dejar el club en los próximos días .



En declaraciones a Antena 3, Florentino Pérez no quiso hablar sobre las declaraciones de Cristiano Ronaldo , aunque luego le respondió ligeramente por querer desviar la atención de la celebración.



"¿Me vas a preguntar a mí estas cosas el día que estamos celebrando?", dijo un incómodo presidente del Real Madrid sobre las palabras de Cristiano Ronaldo .



"Todo el mundo tiene derecho a hablar, pero lo que sí quiero decir es que lo importante es el club. Y un día como hoy todos debemos estar festejando. No voy a entrar en temas personales", agregó el presidente del Real Madrid , quien sostuvo que tiene una relación "muy buena" con el portugués.



Presidente del Real Madrid respondió a Cristiano Ronaldo. (Video: Twitter)

Además, Florentino Pérez dio a entender que Cristiano Ronaldo siempre habla sobre estos temas, pero "nunca pasa nada".



El presidente blanco, que ganó como máximo dirigente del club blanco su quinta Champions League , reconoció que en la final había sufrido, pero que a la postre el Real Madrid , en su opinión, había jugado mejor y había merecido ganar al Liverpool , que también dijo que había "hecho un gran partido".



Respecto al galés Gareth Bale , autor de los dos tantos que desequilibraron el encuentro con su doblete tras saltar al campo a los 61 minutos, comentó que "ha sido uno de los mejores del partido, claramente".

Cristiano Ronaldo insinuó que dejaría el Real Madrid tras ganar la Champions League. (Video: Twitter)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE