Cristiano Ronaldo no se cansa de generar polémicas en la selección de Portugal y tras los problemas mediáticos que se generaron tras ser enviado a la banca de suplentes, se conoció que un nuevo conflicto interno se ha generado en el vestuario del cuadro luso por la presencia de un personaje cercano al ‘Bicho’ que no era parte de la delegación en Qatar 2022.

Ha sido diario ‘Récord’ el encargado de apuntar el descontento de los compañeros de CR7 por la presencia del preparador funcional, Ricky Regufe, quien fue sumado a la delegación por presión del capitán de Portugal, con quien trabaja desde 2018, sin embargo, no forma parte del staff técnico de Fernando Santos, pero está en todos los entrenamientos.

Ricky Regufe interfiere en el trabajo del equipo y esto molesta a los jugadores portugueses que no entienden por qué alguien que solo le debe obediencia a Cristiano Ronaldo tiene tanta influencia en el día a día del conjunto lusitano.

Cristiano Ronaldo en nueva polémica en vetuario de Portugal (Foto: Getty Images)

Crsitiano Ronaldo y preparador ‘inseparables’ desde 2003

Cristiano Ronaldo y Ricky Regufe se conocieron en el 2003 cuando se desempeñaba como gerente de marketing de Nike , marca que lo patrocina y desde ese momento forjaron amistad y viajaron juntos de vacaciones, pero ha sido en Qatar 2022 cuando el ‘fisio’ ha generado controversia en la selección de Portugal.

Fernando Santos ha contado en la previa del Portugal vs Marruecos la charla que tuvo con el ‘Bicho’ antes d ellos octavos de final. “ Esa conversación sucedió, sería malo que no hubiera pasado. Sucedió en el día del partido después del almuerzo. No tuvimos ninguna conversación antes. La única conversación que tuve fue para explicarle las razones por las que no iba a jugar. Se lo hice saber ”, expresó el DT.

“Tuvimos una conversación en mi oficina, él vino y le dije que no contaba con él para este partido desde el principio. Pensé que su entrada en la segunda parte podía resolver el partido. ¿Si Cristiano estaba muy satisfecho? No. Suele jugar de titular. Es normal que no estuviera muy satisfecho. Pero fue una conversación perfectamente normal y tranquila . Nunca me llegó a decir que quería irse de la Selección. Creo que es hora de que detengamos algunas cosas. Al final fue él quien llamó a aplaudir a sus compañeros. Dejen a Ronaldo en paz”, finalizó el experimentado estratega. .