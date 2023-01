‘Canchita’ dulce para el ‘Bicho’. La llegada de Cristiano Ronaldo, a Al Nassr ha dejado motivados a todos los futbolistas que llegaron al fútbol de Arabia Saudita entre ellos al peruano Christofer Gonzales quien hace pocos meses fichó por el Al Adalah y ya tiene apuntado en su agenda aquel día que tiene que enfrentar al portugués.

Para ‘Canchita’ enfrentar a CR7 será un desafío tan importante como lo era enfrentar a sus compañeros de la selección peruana. “ La liga árabe ya era competitiva con las llegadas de André Carrillo , Christian Cueva, Alex Valera y otros jugadores extranjeros , pero ahora con Cristiano Ronaldo será más competitiva, más fuerte. Será importante para tener un lindo desafío como futbolista ”, expresó desde Al Hasad.

El mediocampista de ‘Blanquirroja’ ya tiene marcada en el calendario la fecha en la que enfrentará al ‘Bicho’ en el estadio Prince Abdullah bin Jalawi Sports City, el próximo 4 de abril, con Al Adalah como local y en un duelo correspondiente a la fecha 22 del campeonato.

'Canchita' Gonzales tiene regularida en la Liga Árabe (Foto: @christoferg92)

‘Canchita’ Gonzales no descarta pedir camiseta a CR7

“ Será un encuentro muy especial por lo que significa Cristiano Ronaldo, por todo lo que hizo en su carrera futbolística. Es un jugador muy importante, así que estaré esperando el día que me toque jugar con él. Estoy muy motivado y entusiasmado por ese momento ”, expresó el exSporting Cristal y Universitario de Deportes a Depor.

Con la cercanía ante ‘Míster Champions’ el peruano no descartó buscar la casaquilla número 7 más famosa del planeta. “ Dependerá de la situación. Uno no entra al campo de juego con esa idea, me enfoco en tener un buen resultado ”, agregó.

Christofer Gonzales reconoce que Cristiano Ronaldo no tardará en adaptarse al Medio Oriente, más aún con la presencia de su familia y lo comenta desde la experiencia personal. “ Ha sido muy importante el sostén familiar, tenerlos cerca. Estamos juntos con mi esposa. Ahora mucho más adaptado al país, ya que conocemos un poco más la cultura ”, agregó ‘Canchita’.

¿Cómo le va ‘Canchita’ Gonzales en Arabia Saudita?

El peruano con dos goles en 10 partidos ha sumado ya 876 minutos y parece encontrar la regularidad en su equipo. “ Me siento muy bien en el equipo, tanto en lo grupal como en lo individual. La adaptación ha sido muy buena a través de una regularidad y encontré un nivel importante. Me siento muy bien. Estamos enfocados en los encuentros por jugar. Hemos tenido muchos partidos seguidos, pero nos ha ido bien. Esperemos continuar así ”, finalizó el nacional.