Cristiano Ronaldo: Así quedó el rostro del arquero que chocó contra delantero de Juventus [VIDEO Y FOTOS]   

Cristiano Ronaldo debutó con triunfo en el primer partido de la Juventus , en la Serie A , pero la alegría de ese primer momento no pudo ser completa, debido a las consecuencias que sufrió el golero del Chievo Verona, Stefano Sorrentino. El meta terminó en una clínica para ser observado producto de la conmoción que sufrió el sábado ante el portugués.



Cristiano Ronaldo no pudo detener su carrera cuando se topó con la rápida salida de Sorrentino, instantes previos al gol anulado a Mario Mandzukic. El fortísimo golpe generó que el guardameta sea trasladado a una clínica para descartar alguna complicación producto de esta conmoción, jugada esta primera fecha de la Serie A.



Pasado el susto de chocar contra la estrella de Juventus, el arquero de Chievo Verona, tuvo un breve diálogo con la cadena 'Sky Sports' y reveló. "No me enteré de nada, solo recuerdo que alguien me sacó la lengua de la garganta. A la noche supe que el choque fue con Cristiano Ronaldo", contó Sorrentino.



Como consecuencia de este terrible choque con Cristiano Ronaldo el goleo de Chievo Verona estará un par de semanas fuera de las canchas y no cargó balas contra del delantero de Juventus."Es un campeón que puede cambiar el partido en cada momento. Es el sueño de cualquier niño jugar ante un jugador así e intenté disfrutarlo. Eso sí, normalmente, las faltan se las hacen a él, puedo decir que soy uno de los pocos al que CR7 le hizo una", agregó.