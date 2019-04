Cristiano Ronaldo reaccionó así tras empate de Ajax: Desazón, ira, rebeldía y arenga final ¡Locazo!

Cristiano Ronaldo reaccionó de diferentes maneras tras observar el gol del empate de los holandeses en el partido Juventus vs Ajax por la ida de los cuartos de final de la Champions League.



Cristiano Ronaldo fue captado por una cámara que lo seguía y evidentemente estaba fuera de escena de la televisión luego del gol de David Neres para Ajax.



Cristiano Ronaldo no podía creer el gol que le había marcado Ajax a Juventus, pero llamó la atención que tras la resignación, reaccionó para alentar a sus compañeros.



No quedó allí, Cristiano Ronaldo caminaba de un lado para el otro y lanzó una arenga y en el momento que el equipo rival regresaba a su campo para reaunudar el partido, aplaudió con los brazos arriba. ¡CR7 está en todas!



Cristiano Ronaldo reaccionó así tras empate de Ajax: Desazón, ira, rebeldía y arenga final (Video: ESPN)

Sobre el partido entre Ajax y Juventus, un gol de Cristiano Ronaldo para el equipo italiano al borde del descanso y otro de Neres para el holandés nada más empezar la segunda mitad, determinó el empate 1-1.



Pese al dominio del juego del equipo holandés, fue el Juventus el que se adelantó en el marcador con un remate de cabeza del delantero portugués Cristiano Ronaldo para culminar un contragolpe de su equipo justo antes del descanso (m.45).



El Ajax reaccionó nada más empezar la segunda parte e igualó el marcador con un tanto David Neres en jugada personal en el m.46 que estableció el definitivo 1-1. La eliminatoria se resolverá en Turín.

Cristiano Ronaldo GOL Juventus vs. Ajax por cuartos de final de la Champions League. (Video: beIN Sports)

