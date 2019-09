Cristiano Ronaldo: Así reaccionó luego de la premiación de Lionel Messi en The Best | VIDEO 

Cristiano Ronaldo esperó hasta el último minuto para confirmar su ausencia en la gala de los premios The Best en Milán. El portugués, acusó una lesión para no poder dejar Turín y presenciar el triunfo de Lionel Messi y se mostró reflexivo desde su cuenta de Instagram.



Cristiano Ronaldo, Jurgen Klopp y otras lideres de opinión en el fútbol mundial cuestionaron la entrega del premio The Best a Lionel Messi más aún cuando quedó eliminado prematuramente de la Copa América 2019 y de la Champions League.



"La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que es grande hoy ha comenzado pequeño. No puedes hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Y ten en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer", escribió Cristiano Ronaldo, quien está echado escribiendo desde su laptop y su hijo hace las tareas en un escritorio.



Premio The Best para Lionel Messi

Asimismo, se conoció que Cristiano Ronaldo no votó por Lionel Messi, aunque el argentino si lo escogió en su lista de mejores. El portugués nominó a su compañero en Juventus el defensor Matthijs De Ligt, Frenkie De Jongy (Barcelona) a Kylian Mbappé, el joven talento francés campeón con el PSG.