Cristiano Ronaldo ha estado en el ojo de la tormenta en las recientes horas. El delantero abandonó la banca de los suplentes e ingresó al vestuario del estadio Old Trafford antes del cierre del partido de Manchester United frente a Tottenham (victoria por 2-0). Por esa acción, el delantero fue sancionado por el club y quedará al margen del partido del sábado frente a Chelsea por la Premier League.

Luego de la polémica que protagonizó y tras saber la clara postura de la institución, ‘CR7′ empleó todos sus perfiles en las redes sociales para romper su silencio. De entrada, el atacante comentó sobre importancia del respeto y cómo practicó este valor a lo largo de su trayectoria. Además, el goleador asumió la medida comunicada por los ‘Red Devils’.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”, expresó el ex Real Madrid.

“Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros”, agregó.

El compromiso de Cristiano Ronaldo

Sin más por hacer, el goleador se ausentará del juego ante los ‘Blues’ por el castigo que anunció este jueves la institución inglesa. En ese sentido, Cristiano eligió pasar la página del amargo suceso registrado contra los ‘Spurs’. Además, Ronaldo quiere prepararse de la mejor manera para volver a ser el hombre clave para el equipo.

“En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”, sentenció el crack.

La temporada de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jugó un total de ocho partidos en la Premier League. El aporte del astro portugués apenas fue de un gol, ante Everton. En tanto, a nivel continental, ‘CR7′ participó en cuatro duelos y consiguió un tanto y una asistencia. Producción discreta para lo que acostumbra a ofrecer el luso.