Real Madrid y Cristiano Ronaldo son protagonistas del mercado de fichajes. El portugués se quiere ir a la Juventus y el cuadro merengue le pone condiciones que no tienen nada que ver con lo económico. Pone en juego el honor.



Sí, la directiva del Real Madrid no quiere cargar con la culpa de dejar ir a su mega estrella de los últimos nueve años, Cristiano Ronaldo . Y por ello, le igualó la oferta salarial de la Juventus para que se quede. Pese a ello, el portugués no da marcha atrás.



Entonces, Real Madrid le ha exigido a Cristiano Ronaldo que haga públicas las motivaciones que lo llevan a la Juventus y/o alejarse del club. Es decir, el tema no pasa por el dinero.



El Chiringuito, del canal de televisión Mega de España, dio cuenta de esta versión. Cristiano Ronaldo tiene que explicar antes de irse a la opinión pública los motivos de su marcha, de un club que le ha ayudado a ganar títulos, Balones de Oro y a cumplir con una renovación salarial pactada hasta 2021, firmada en 2016, con una cláusula de rescisión de 1000 millones que el Real Madrid ha rebajado a sólo 100.

Cristiano Ronaldo , en Italia, sería el jugador mejor pagado de toda la Serie A. Ganaría casi 4 veces más que el "Pipita" Higuaín, que tiene un contrato de 8 millones de euros por año hasta 2020.



Higuaín llegó en 2016 procedente del Nápoles a cambio de 90 millones de euros, fichaje que fue financiado gracias a la venta del francés Paul Pogba al Manchester United por 105 millones.



Unos movimientos que se repitieron también el curso pasado, cuando la venta de Leonardo Bonucci al Milan por 40 millones de euros permitió amortizar el gasto de otros tantos millones para adquirir el brasileño Douglas Costa, del Bayern Múnich.

En el ránking de salarios, el Juventus paga a su futbolista más representativo, Higuaín 8 millones por año, mientras que el argentino Paulo Dybala tiene el segundo mejor contrato, al ganar 7 millones fijos.



El podio está completado por Douglas Costa, que firmó un contrato hasta 2022 a cambio de 6 millones por año. Más bajos son los salarios de jugadores como el bosnio Miralem Pjanic, que gana 4,5 millones por año, el alemán Sami Khedira, que gana 4, o el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que gana 3,5 millones.



La eventual llegada de Cristiano Ronaldo, que fue ovacionado el pasado marzo en Turín cuando marcó un gran gol de chilena al propio Juventus en la Liga de Campeones, le convertiría en el líder absoluto de la plantilla turinesa a nivel deportivo y económico.

