Solo pocas hora faltan para a saber cuales serán las llaves para los octavos de final de la Champions League. Este lunes Cristiano Ronaldo y la Juventus sabrán cual será su rival de turno y mientras eso pasa el portugués cruza los dedos para no enfrentar a su exclub, Real Madrid, antes de tiempo.

Juventus finalizó la primera etapa de la fase de Grupo D, y en teoría tendría que enfrentar a un equipo que haya terminado esta serie como segundo y que no forme parte de la Serie A (Italia), por determinación de la UEFA. Así, una de las opciones Real Madrid, que concluyó en el segundo lugar del Grupo A.

Ante esta posibilidad Cristiano Ronaldo, “El Real Madrid es un equipo extraordinario, pero prefiero verlo más tarde. Firmaría para cruzarme con ellos en la final”, comentó la estrella de Juventus a las cámaras de Sky Sports.

Cristiano Ronaldo patea a hincha (Video: Fox Sports) (Trome)

Cristiano Ronaldo fue el abanderado de Real Madrid desde 2009 hasta el 2018, ganando 16 trofeos un marca en la historia del cuadro español. La ausencia de CR7 ha sido difícil de asimilar no solo a nivel de títulos, sino también a nivel de ventas y auspicios. La estrella no ha podido enfrentarse a su ex equipo y la única vez que regreso a Madrid fue para enfrentar al Atlético de Diego Simeone