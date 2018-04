Cristiano Ronaldo: jugadores de Juventus hicieron artimañas para sabotear penal en favor de Real Madrid

El duelo que sostuvieron los elencos de Juventus y Real Madrid, por la Champions League, sigue en medio de la polémica. Y es que no son pocos los que ven el penal en favor del equipo español, ejecutado por Cristiano Ronaldo, como un 'robo' para el cuadro italiano.



El tema, de seguro, tendrá para mucho más. En tanto, han salido una serie de grabaciones sobre las artimañas hechas por los jugadores de Juventus en aras de 'muñequear' a Cristiano Ronaldo para que lance mal el penal.



Todo ello no funcionó y, como se puede ver en los mencionados videos, Cristiano Ronaldo pateó muy bien la pelota y pinchó las ilusiones de Juventus de superar a Real Madrid y pasar a la siguiente etapa de la Champions League.



Algo que varios medios destacan es que Cristiano Ronaldo no se inmutó ante los intentos de desánimo por parte de los jugadores de Juventus y mandó a Buffon a 'comprar pan'.