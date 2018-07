Cristiano Ronaldo en el Real Madrid vs Juventus: Día, hora y canal partido más llamativo del inicio de temporada

Real Madrid vs Juventus EN VIVO HORA CANAL TV . Los merengues se enfrentarán a los de la 'Vieja Señora' por el International Champions Cup . La competición se llevará a cabo en los Estados Unidos y este trascendental partido se disputará en el FedExField Stadium de la ciudad de Landover.



Sin duda, lo más atrapante del Real Madrid vs Juventus , será la presencia de Cristiano Ronaldo en el equipo italiano. El portugués acordó su salida del equipo merengue por 105 millones y deberá enfrentarlo en un partido amistoso. Los ojos del mundo estarán puestos en Estados Unidos y por supuesto, en el desempeño de todo Juventus con la jerarquía adicional de CR7.

Cristiano Ronaldo a la Juventus: 10 mejores goles (Youtube: RMCF)

Real Madrid vs Juventus se enfrentarán por amistoso internacional el sábado 4 de agosto a las 05:05 p.m . (hora peruana)



Argentina: 7:05 p.m.

Colombia: 5:05 p.m.

Ecuador: 5:05 p.m.

México: 5:05 p.m.

Chile: 6:05 p.m.

Bolivia: 7:05 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 7:05 p.m.

Venezuela: 6:05 p.m.

Estados Unidos: 03:05 pm (Los Angeles), 5:05 pm (Chicago), 6:05 pm (Washington), 6:05 pm (Nueva York), 6:05 pm (Miami)

Por su parte, Real Madrid , se quedó sin su máxima figura y tendrá en el banco merengue a su nuevo entrenador Julen Lopetegui. Recordemos que, el nuevo técnico llegó tras ser despedido del seleccionado español. El DT negoció su contrato a días del debut en el Mundial de Rusia 2018. Mientras que, la ida de Cristiano Ronaldo hizo que el esquema táctico cambie y se busquen otras variantes para reemplazarlo.

¿Dónde se jugará Real Madrid vs Juvenus? El FedExField Stadium es el escenario escogido para uno de los partidos del International Champions Cup.



¿Qué canal transmitirá Real Madrid vs Juventus? En nuestro país, ESPN será el encargado de transmitir el partido.



¿Quieres seguir el Real Madrid vs Juventus vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del International Champions Cup.