El futuro de Cristiano Ronaldo, pudo estar muy cerca de André Carrillo, uno de los jugadores más caros e importantes de la selección peruana. La estrella que estaba en duda en Manchester United fue tentado por un importante capital en Al Hilal que esperaba dar un verdadero golpe en el mercado mundial.

Según la CNN Portugal, el Al-Hilal de André Carrillo le habría hecho una propuesta ostentosa y difícil de rechazar, al atacante portugués para que se una al equipo y dispute en la Liga de Arabia Saudita, dirigido por el exitoso entrenador argentino Ramón Diaz, pero el portugués sorprendió con su respuesta.

Los jeques árabes decidieron invertir cercade 242 millones de euros por dos temporadas por Cristiano Ronaldo, pero el portugués, declinó de esta oferta por que entre sus planes esta volver a jugar la Champions League, además de llegar en un óptimo ritmo competitivo ara encarar el Mundial Qatar 2022 con Portugal.

Diario Olé dio cuenta de oferta que recibió CR7 de equpo de Ramón Diaz (@diatrio.ole)

‘Bicho’ tambien recibió oferta de otro equipo árabe

La llegada Cristiano Ronaldo, incluso animó las expectativas del presidente de la Liga de Arabia Saudita quien no ocultó su admiración por el líder de la selección de Portugal y referente de Manchester United. “ Nos gustaría ver a un jugador como Cristiano Ronaldo jugar en la liga saudí. Tendría un feedback muy positivo y sería una gran noticia. Todos conocemos los logros y los registros de este futbolista, que además de ser un gran jugador es un gran ejemplo ”, dijo Yasser Al-Misehal al portal The Athletic.

El ttular de la Liga Saudí tabien reconoció que Al-Hilal no ha sido el único equipo que ha tentado convencer al jugador mas importante de los útimos tiempos junto a Lionel Messi, pues se conoció que otro grande del medio, como Al Nassr , también se propuso esa meta, pro ninguno le confirmó la gestión. “La verdad es que no tengo respuesta. Si yo fuera el presidente de un club, podría decir eso, pero mis compañeros en los clubes no comparten sus negocios conmigo ”, sentenció.