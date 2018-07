Cristiano Ronaldo recordó "rivalidad" con Lionel Messi al ser presentado en Juventus [VIDEO]

Cristiano Ronaldo fue presentado de manera oficial en Juventus tras pasar los exámenes médicos . Tras ello, el delantero portugués brindó conferencia de prensa ante un gran número de periodistas de todas partes del mundo.



Una de las consultas fue sobre la "rivalidad" que tuvo con Lionel Messi en la Liga Española durante 9 años. Cristiano Ronaldo no se hizo problemas y respondió de manera contundente.



"No tengo rivalidades con otros jugadores. Me han comparado con otros. Intentaremos vencer a todos los equipos al que nos enfrentaremos. Fue un buen desafío medirme con Messi, pero nunca un enfrentamiento", dijo Cristiano Ronaldo .

Sobre su llegada a la Juventus, Cristiano Ronaldo se mostró muy feliz. "La Juventus es uno de los mejores equipos del mundo. Es una decisión que tomé hace tiempo. Una decisión fácil por la dimensión del club y un paso muy importante en mi carrera".



"No he venido aquí de vacaciones. Quiero triunfar con la Juventus. Esto aquí para dejar huella en la historia del club y estoy seguro de que todo irá bien", agregó.