Sobre Portugal de lo menos que se habló es de fútbol. Todo ha estado relacionado con Cristiano Ronaldo y la entrevista que concedió en Inglaterra. Precisamente, esa charla habría generado un mal ambiente en la interna de la selección. Sin embargo, el capitán salió al frente para poner paños fríos a la situación y aclarar que todo anda en orden con miras al debut en Qatar 2022.

De entrada, ‘CR7′ se refirió a la escena con Bruno Fernandes que se viralizó. El delantero saludó a su compañero en Manchester United, pero hubo una respuesta fría. “ Mi relación es excelente con él ”, dijo. Con relación a la imagen que recorrió Internet, el astro dijo que le gastó una broma: “Su avión llegó tarde y le pregunté si había venido en barco”.

En la misma línea, el número 7 de los lusos enfatizó: “Siempre todo lo que hay en torno a Cristiano genera debates. Pero insisto: mi relación con todo el equipo es excelente, con Bruno, con Cancelo, con Joao Félix… Y aprovecho, no les pregunten a los jugadores por Cristiano. Pregunten por ellos y Portugal ”, manifestó.

Para zanjar el asunto, Ronaldo desestimó que sus palabras al periodista Piers Morgan ha tensado el vínculo con sus compañeros. “El timing de la entrevista no va a influir. Todos los jugadores saben cómo soy y cómo pienso. No se van a ver influenciados. El grupo está unido y todos quieren jugar . No creo que por este episodio piensen otra cosa”, expresó.

Cristiano y ganar el Mundial

La carrera por conquistar el trofeo dura. De hecho, el propio Ronaldo considera que hay selecciones por delante de la suya. “Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen. España, Alemania… Son los que más suenan, también para los hinchas”, inició. Enseguida, el crack recordó la campaña en la Eurocopa 2016: “ Somos capaces de dar la sorpresa e imponernos ”.

Precisamente, Cristiano cree que “sería mágico” ser el ganador en la final del 18 de diciembre. “ Ganar el Mundial sería espectacular . Pero todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones”, sostuvo.

“Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen mix”, matizó.