Cristiano Ronaldo: Su respuesta a Isco Alarcón por decir que Real Madrid "no debe llorar" por él [VIDEO]

Cristiano Ronaldo no se hizo problemas y respondió con sarcasmo a Isco Alarcón, su ex compañero en el Real Madrid, quien le dio con palo en conferencia de prensa del cuadro blanco previo a partido por Champions League.



"No podemos buscar la solución fuera de este club. Tenemos que mirar dentro del vestuario, hay soluciones de sobra para hacer muchos goles. No podemos llorar por alguien que no ha querido estar aquí (Real Madrid)", fue lo que dijo Isco Alarcón.



Horas después, Cristiano Ronaldo atendió a los medios en el Old Trafford y un periodista le pidió dar su opinión sobre lo dicho por Isco Alarcón.

"Muy bien (risas)... muy bien. No se puede llorar, eso es", soltó Cristiano Ronaldo sin molestia alguna a un día del Juventus vs Manchester United por Champions League.