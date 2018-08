Cristiano Ronaldo reveló su verdadero motivo para fichar por la Juventus y dejar Real Madrid [VIDEO Y FOTOS]

Cristiano Ronaldo ya es un celebridad en Italia. La nueva estrella de Juventus reconoció que ha sido muy fácil llegar al cuadro de Turín por que su ciclo en Real Madrid ya había concluido.



"Lo que hice en el Real Madrid fue increíble, lo he ganado todo", dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista a para la plataforma Streaming DAZN, "Sin embargo, llegar a este club extraordinario ha sido fácil", agregó el portugués



Cristiano Ronaldo reconoció que hubo un detalle que lo hizo saber cuál tenía que ser su siguiente paso en el fútbol. "Los plausos que recibí tras la victoria en la Champions League, facilitó todo. Solo puedo decir que los pequeños detalles marcan la diferencia", dijo el delantero de Juventus quien será la nueva imagen de DAZN plataforma dedicada a los deportes.



Cristiano Ronaldo recuerda su gol de 'Chalaca' en Turín y reflexiona. "Siento haber marcado (con Real Madrid) ante mi actual equipo (Juvenstus), pero esto es el pasado. Fue el gol más bonito de mi carrera y cuando vi que la gente aplaudía, me quedé sin palabras, nunca viví nada parecido", señaló.



La nueva estrella de Juventus confesó como solucionó su primer pequeño problema al llegar a su nuevo club y fue con el colombiano Guillermo Cuadrado. "Lo hablé con el club y con Cuadrado, que me dijo 'no hay problema, te lo cedo con mucho gusto', todo ha ido bien, me sorprendió su disponibilidad", comentó.