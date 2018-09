Cristiano Ronaldo: Así fue el romántico y caliente día de playa junto a Georgina Rodríguez | VIDEO | FOTOS 

Cristiano Ronaldo , la estrella de la Juventus , aún no anotado un gol en la Serie A, pero el portugués no se angustia y por el contrario busca el relax junto a su novia Georgina Rodríguez , con quien tuvo una nueva 'escapadita' en las costas de Italia.



Georgina Rodríguez ya se ha convertido en una celebridad en Turín, donde es la nueva imagen de la internacional Versace. Hoy el delantero de la Juventus regaló un tremendo piropo a su pareja, quien tiene 7,2 millones en su cuenta de Instagram, "Qué bien sienta un abrazo caliente cuando tienes frío #TeAmo". Acompañando este texto una foto de Cristiano Ronaldo abrazando a su pareja sobre la cubierta de un yate en Costa Esmeralda, Cerdeña.



Cristiano Ronaldo intenta con este mensaje darle la contra a las declaraciones de la familia paterna (abuela y tíos) de Georgina Rodríguez, en Murcia, que reprocha haberles olvidado y que no visita a su padre en Argentina, quien se encuentra delicado de salud.



Cristiano Ronaldo , ha vuelto a estar en el ojo de crítica italiana por no haber podido anotar un gol con la casaquilla de la Juventus, Cosa que si ha podido hacer su primer hijo quien anotó cuatro goles con el equipo 'Bianconero'.



El domingo el protagonismo fue para Cristiano Jr., y este lunes ha asido para Georgina Rodríguez quien ha lucido una figura fantástica junto a la nueva estrella de la Juventus.