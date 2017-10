Cristiano Ronaldo: Esta rutina de gimnasio en casa se convirtió en viral [VIDEO]

Cristiano Ronaldo, la estrella de Real Madridy premio The Best por segundo año consecutivo como el mejor jugador del mundo, sabe que no puede parar y pese a gozar de unos cortos días de vacaciones el portugués demostró su profesionalismo llevando un poco de trabajo a la casa.



Ahora Cristiano Ronaldo, candidato al Balón de Oro, por los títulos obtenidos con Real Madrid y por la Eurocopa lograda con Portugal sabe que el camino para ser el mejor es una trabajo infatigable y eso se los demuestra a sus pequeños hijos Cristiano Jr., y el pequeño Mateo, quienes comparten el cuarto de entrenamiento.



Esta postal que Cristiano Ronaldo llena de trabajo y de familiaridad, que compartió en su cuenta de Instagram se volvió rápidamente tendencia en redes sociales por la impresionante musculatura del jugador del Real Madrid en sus muslos.



Ensinando aos meus 2 filhos com talento, trabalho e dedicação e a única forma de chegar a ser o número 1❤️❤️🇵🇹 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 10:50 PDT

En su mansión de Madrid, Cristiano Ronaldo, que no fue tomado en cuenta para el partido de la Copa del Rey ante Fuenlabrada, compartió su rutina de ejercicios con sus fanáticos. "Enseñando a mis hijos que con talento, trabajo y dedicación es la única forma de llegar a ser el número 1", publicó CR7 en Instagram y de inmediato alcanzó los 4 millones de 'me gusta'.