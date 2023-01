Cristiano Ronaldo jugará su primer partido oficial con el Al Nassr este domingo 22 de enero ante el Al Ettifaq por la fecha 14 de la Liga de Arabia Saudita. Previo a este trascendental encuentro, el crack portugués se midió cara a cara con el campeón de UFC, Francis Ngannou.

El astro luso publicó fotos y videos de su careo con el peleador camerunés Francis Ngannou , quien ostentó el campeonato mundial de los pesos completos de la UFC, la empresa número uno en MMA en el mundo.

Careo Cristiano Ronaldo vs. Francis Ngannou. (Video: @Cristiano)

Cristiano Ronaldo y Francos Ngannou protagonizaron un ‘tenso’ careo antes de no aguantar la risa y darse un fraterno abrazo de campeón a campeón. El nuevo jugador de Al Nassr después publicó una foto más amistosa entre ambos.

Ngannou fue campeón mundial de UFC hasta unos días cuando expiró su contrato con la promotora y el peleador decidió no renovar al sentir que las condiciones económicas no eran las óptimas. Hasta el momento no hay nada confirmado pero el futuro del camerunés estaría en el boxeo profesional.

Cristiano Ronaldo y Francis Ngannou se enfrascaron un 'tenso' careo. Foto: Captura.

Los goles de Cristiano Ronaldo ante el PSG

En un vibrante partido, PSG derrotó por 5-4 al Riyadh Season, con lo cual ganó la Riyadh Cup 2023, que se celebró en Arabia Saudita. El cuadro de Christophe Galtier se impuso con goles de Lionel Messi y Kylian Mbappé, mientras que Cristiano Ronaldo brilló con un doblete en el amistoso internacional. Revive los detalles del encuentro.

Cristiano Ronaldo marca el 1-1 de Riyadh vs. PSG. (VIDEO: ESPN)

Cristiano Ronaldo marcó el 2-2 entre Riyadh Season vs. PSG. (Video: ESPN)