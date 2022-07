Cristiano Ronaldo sigue sorprendiendo a sus millones de seguidores en todo el mundo, esto, no solo por sus logros, estado físico o más, sino que cada vez innova con algún detalles o ‘arreglo’ que tenga que ver con su físico y haga que su apariencia sea la de un joven de 20 años.

Más información América vs Manchester City: Cuándo juegan y dónde ver en vivo el amistoso

Esta vez, Cristiano Ronaldo ha sorprendido al inyectarse botox, pero, esto no ha sido aplicado a su rostro sino en su pene. Pues así lo informó y explicó el medio español, La Razón, donde indica que el astro portugués ha adoptado esta medida para seguir viéndose joven en todo sentido.

Muy aparte de su buen estado físico, alimentación, profesionalismo y más, Cristiano Ronaldo se habría inyectado bótox en sus genitales. Esta decisión hace que el grosor de su miembro viril crezca, 1, 2 y hasta 3 centímetros, lo que hace que su apariencia sea mucho más grande y gruesa.

Esta aplicación de bótox dura de 18 a 24 meses en una persona y no complica ninguna actividad de la persona ya que no necesita alguna intervención quirúrgica, ni puntos de sutura. Sin embargo, no funciona en todas las personas que deciden aplicarse este método.

Cabe mencionar que esta medida de inyectarse bótox en el pene es de práctica común entre los actores de cine para adulto, pues cada vez que graban escenas para películas para adultos, hacen que la apariencia del pena sea más grande y al mismo tiempo de placer a la persona con la que se está teniendo relaciones sexuales.

TE PUEDE INTERESAR