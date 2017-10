Cristiano Ronaldo: Su novia reacciona así al verlo tomarse una selfie con la "Messi venezolana"[VIDEO]

Y por los celos, los celos, los celos. A mí el corazón me arde, me arde. Durante la ceremonia que premia a lo mejor del futbol mundial,The Best, el astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo aceptó tomarse un selfie con la futbolista venezolana, conocida como la "Messi Venezolana". Deyna Castellanos.



El hecho podría quedar como una anécdota, sin embargo, muchos se percataron del rostro de la novia del futbolista. la modelo española Georgina Rodríguez. Al parecer, los usuarios de redes sociales indicaron que el rostro de la joven de 23 años lucía una expresión molesta.



En la mayoría de comentarios en Twitter, usuarios señalan que la novia española de Cristiano Ronaldo trataba de mostrarse indiferente. "La novia de Cristiano no luce muy contenta", escribió un joven en redes sociales.



Más allá de las especulaciones, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. son una pareja solida. Ambos preparan su boda para el próximo verano y la modelo española espera el cuarto hijo del astro europeo.



Tras la premiación como el mejor jugador del año organizado por la FIFA, Cristiano Ronaldo publicó una foto junto a Georgina Rodríguez. La imagen obtuvo 4.5 millones de me gusta debido a ambos sujetan el premio que ganó el futbolista.

La futbolista venezolana, Deyna Castellanos tomandose una selfie con Cristiano.



A Georgina no le gusta para nada... pic.twitter.com/jTKvhJz19m — Ronaldo (@RonaIdismo) 23 de octubre de 2017

La cara Georgina cuando Deyna Castellanos se hace una selfie con Cristiano https://t.co/12TT31Um0Jpic.twitter.com/7QepWN0B5g — Otro Mundo (@OtroMundoMD) 26 de octubre de 2017

No pies usted de vista esta cara señor Tapia. pic.twitter.com/oeRXDaDjyV — Sergioh Ürsúa (@SergioUrsua) 23 de octubre de 2017