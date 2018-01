Cristiano Ronaldo: Estos son los 15 trofeos más valorados por la estrella del Real Madrid [VIDEO]  

Cristiano Ronaldo , pasó la vacaciones de fiesta de fin de año en su tierra al igual que muchos futbolista del Real Madrid . Allí en Madeira el crack portugués recibió el 2018 donde se hizo una que llamó mucho la atención de todos sus hinchas en Instagram .



Cristiano Ronaldo tomó todos sus trofeos, al menos los más importantes. Aquellos 15 que mantiene en una vitrina especial, pues son galardones individuales no solo con Real Madrid, sino también con la selección de Portugal



La estrella del Real Madrid, acompañó esta foto en Instagram con esta reflexión. "Cuando jugaba en las calles de Madeira y soñaba con llegar a la cima del fútbol, no imaginaba que algún día me tomaría una foto como esta. Se lo dedico a mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, entrenadores y, especialmente, a mis fanáticos. Mis trofeos también son de ustedes", dijo Cristiano Ronaldo, que ya se prepara para el duelo de Copa del Rey ante Numancia.



Los 15 trofeos de Cristiano Ronaldo se componen en sus 5 Balones de Oro, incluido el que ganó en 2017 para igualar el récord de Lionel Messi. Cuatro Botas de Oro de cada lado, obtenidas en 2008, 2011, 2014 y 2015. También los premios al Mejor jugador de la UEFA (2014, 2016 y 2017). Acompañan los premios The Best, de la FIFA (2016 y 2017) y el FIFA World Player de 2008 (el predecesor de The Best).