Cristiano Ronaldo: Estos son los 26 goles que escogió de 700 y los compartió en Instagram | VIDEO | FOTOS

Cristiano Ronaldo aprovechó alcanzar los 700 goles en su carrera profesional, para revivir aquellas dianas que le dieron mayor satisfacción en clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y ha decidido compartirlas con sus millones de seguidores en Instagram.



Cristiano Ronaldo alcanzó este esperado tanto con un penal en el minuto 72 ante Ucrania en Kiev de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Tras alcanzar su cifra record compartió una publicación Instagram donde eligió 26 tantos de todos los que anotó en su carrera.



“Orgulloso de marcar el gol 700 de mi carrera. Me gustaría compartir con todos aquellos que me ayudaron a alcanzar esta marca”, detalló Cristiano Ronaldo junto al resumen que compartió. “Hoy no obtuvimos el resultado que queríamos, pero juntos calificaremos para Euro2020”.

Cristiano Ronaldo eligió sus mejores 26 goles

En este resumen se observa a un joven Cristiano Ronaldo en Sporting de Portugal, además de su etapa su etapa en Manchester United. Así como su paso más exitosos por el Real Madrid y su desempeño con la Juventus y en la selección de Portugal.



Con Manchester United anotó 115, con una media de 0,40 tantos por partido. En Real Madrid, Cristiano Ronaldo marcó 450 en 438 partidos. Finalmente, con los de Turín ha anotado 32 dianas (0,62) mientras que con la selección lusa lleva una media de 0,59 goles por partido.