Cristiano Ronaldo sorprendido por la posible muerte de uno de sus ídolos en el fútbol [VIDEO] 

Cristiano Ronaldo se da tiempo para todo. Ser la estrella del Real Madrid , estar pendiente de sus redes sociales ocuparse de sus cuatro hijos y además echar una vistazo a la famosa The Death List. Una pagina web que especula con las celebridades que perderán la vida durante el 2018.



Cristiano Ronaldo se se contabiliza entre los millones de seguidores de esta página que publica esta polémica lista desde 1987 y que ha tenido bastantes aciertos. El jugador de Real Madrid sabe que esta lista tiene un porcentaje de 35%. es decir 17 personas de las 50 nombradas.



El nombre que más llamo la atención de Cristiano Ronaldo sin duda es el del futbolista inglés Paul Gascoine, ex jugador de del Tottenham, el Newcastle, Lazio o el Glasgow Rangers. El que fuera uno de los ídolos del referente del Real Madrid lucha a sus 51 años superar su adicción al alcohol y las drogas, pero para The Deadth List, el británico no verá salir el sol en el 2019.





Otras personalidad que figuran en la lista del 2018 son el Papa Benedicto XVI (90 años), Stephen Hawking (75) o la artista Olivia Newton-John (69), que lucha contra una grave enfermedad. Ronnie Wood, de los Rolling Stone, con 71 años, el actor Sean Connery (88) también aparecen. Asimismo, Kirk Douglas (102), el padre de Michael Douglas, es el más veterano de la lista, en la que aparece desde hace 16 años.