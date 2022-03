Cristiano Ronaldo es la envidia de todos los influencer en el mundo con sus más 400 millones de seguidores en Instagram y gran parte de ellos se vieron sorprendidos sorprendieron al ser testigos de un íntimo y sugerente video del portugués en esta red social que muchos confundieron con un ingreso del CR7 a OnlyFans.

Pero muchas fanáticas del jugador de Manchester United celebraron ese breve y candente contenido del atacante que tuvo conectado en vivo a cerca de 700 mil usuarios quienes pudieron disfrutar del intimo momento al ver cómo disfrutaba de una reparadora ducha.

No se trataba de una sesión o e ingreso a OnlyFans, Cristiano Ronaldo decidió compartir con sus seguidores como se refrescaba después de terminar una rutina de ejercicios en los exteriores de su casa en Manchester, donde también ha instalado una ducha en uno de los patios traseros de su casa.

Cristiano Ronaldo acumuló cerca de 700 mil en su trasmisión en vivo (Foto: @cristiano)

Cristiano Ronaldo: su íntima ducha se hizo viral

El video de CR7 contó con numerosos ingresos, pese al breve tiempo que el jugador estuvo en vivo. las imágenes fueron capturadas por sus fanáticos y ya es viral en las redes sociales, no solo por lo insólito de su contenido del portugués, sino porque también cumplió la fantasía de muchas “Cristiano Lover’s” al verlo disfrutar de un momento de mucha intimidad.

Cristiano Ronaldo se ducha en vivo

Cristiano Ronaldo estaba semidesnudo y solo lo cubría una diminuta ropa interior. Abrió la lleve y dejó caer sobre su anatomía agua fría. A pocos metros una cámara registraba el momento y tras refrescarse saludó a sus seguidores, no sin antes hacer gala de sus impresionantes abdominales.

Critiano Ronaldo: Georgina grabó su íntimo momento

Los seguidores de Cristiano Ronaldo especularon que detrás del teléfono que grababa al jugador estaba su pareja, la modelo española Georgina Rodríguez, quien hace algunas semanas estrenó su serie en Netflix y que en su condición de empresaria ha sido la portada de la última edición de la revista Forbes, donde contó parte de sus días con la estrella de Manchester United, así como su situación financiera.

La pareja de Cristiano Ronaldo, primero se mostró cauta. “En cuanto a lo económico, me van a disculpar, pero de cuántos millones hay en mi cuenta bancaria prefiero no hablar”, lanzó en primera instancia la modelo y empresaria, pero luego si brindó algunos detalles al respecto.

Georgina Rodriguez sorprende con este nuevo cambio de look

“En el mundo capitalista en el que vivimos es una herramienta útil, yo siempre lo he valorado y sé lo que cuesta ganarlo. Sigo siendo igual de ahorradora ahora que cuando tenía mucho menos”, aseguró sobre el valor del dinero desde su punto de vista.

Georgina Rodríguez: “No me asusto de nada”

También contó cómo elige los distintos proyectos laborales y que motivos hace que rechace otras iniciativas. “Cuando me ofrecen un proyecto que no se identifica conmigo o no está sujeto a los valores con los que yo convivo, es razón más que suficiente para declinar la propuesta”, señaló.

Finalmente, comentó sobre su más reciente proyecto (su serie documental). “No me asustó nada. Desde el principio supe lo que quería mostrar, tuve las cosas muy claras y me impliqué por completo. Entiendo que mi documental no le guste a todo el mundo… a mí tampoco me gusta todo el mundo”.