Cristiano Ronaldo: Esta es su última escapada al no jugar hoy con Real Madrid [FOTOS y VIDEO] 

Cristiano Ronaldo , la estrella de Real Madrid , al cual Zinedine Zidane ha dejado de lado para el duelo de hoy ante el Leganés, aprovechó esta 'rotación' de su entrenador para darle una nueva sorpresa a la medre de sus ultima hija, la modelo Georgina Rodríguez.



Cristiano Ronaldo no esperó un instante y apenas supo que no sería tomado en cuenta por el Real Madrid armó una pequeña maleta y pidió alisten su avión privado para partir a un destino desconocido en compañía de Georgina Rodríguez.



La estrella del Real Madrid compartió una última imagen en su cuenta de Instagram, junto a Georgina Rodríguez en la escalinata del avión y la tituló: "Love is in the air" (el amor está en el aire) , poco después de finalizar su entrenamiento matutino.



Cristiano Ronaldo no dio ni una pista de cuál fue su destino. Tampoco lo hizo Georgina Rodríguez, en sus historias de Instagram. La última 'escapadita' del jugador del Real Madrid y su pareja fue a Marbella, después que ella cumpliera años.