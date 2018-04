Cristiano Ronaldo: Así fue su espectacular GOL de chalaca en el Real Madrid vs Juventus [CUADRO x CUADRO]

Real Madrid goléo 3-0 a Juventus en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, pero el gol más aclamado, fue la tremenda 'pepa' que se mandó Cristiano Ronaldo de 'chalaca'.



En el minuto 63', Cristiano Ronaldo se impulsó e hizo una espectacular acrobacia para marcar su doblete en el Real Madrid vs Juventus en el partido de ida por cuartos de final de Champions League.



Todos aplaudieron, hasta los hinchas de Juventus al ver el gol de Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane no podía creer lo que veía y al parecer decía: '¡Qué tal golazo!'.



Cristiano Ronaldo marcó su doblete en el Real Madrid vs Juventus en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, pero el gol de 'chalaca' quedará para la historia del fútbol.



Cristiano Ronaldo, quien lleva catorce tantos esta temporada en la Champions League con el Real Madrid, agrandó aún más su leyenda en Turín, y va camino de convertirse en máximo goleador de la competición continental por sexto año consecutivo.



Video: Gol de chalaca de Cristiano a Juventus

