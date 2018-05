Cristiano Rornaldo: Mira su reacción cuando le hablaron de la llegada de Neymar [VIDEO y FOTOS]  

Cristiano Ronaldo , fiel a sus cábalas, concedió una entrevista previa a la final de la Champions League, entre Real Madrid y Liverpool. La exclusiva fue para el programa El Chiringuito de Jugones. Allí, Josep Pedrerol, abordó con el portugués temas polémicos como la llegada de Neymar y su relación con el presidente del club.



La reacción de Cristiano Ronaldo ante el posible arribo de Neymar fue evidente. "Aquí siempre se hablan de jugadores. Llevo aquí ocho años y siempre hablan de 50 jugadores que van a venir y al final no viene nadie. Siempre dicen que van a venir muchos y al final los que llegan a las finales siempre somos los mismos. Los mejores están en el Real Madrid : Bale, Benzema, Asensio... Están todos aquí", dijo.



Cristiano Ronaldo solo piensa en la final de Champions League más que en su renovación con el Real Madrid . "El futuro está en el partido del sábado, hay que jugar, ganar y entrar en la historia. Es lo más importante. El futuro es el presente y el presente es ahora", dijo.



La relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid , también es un tema delicado para Cristiano Ronaldo . "Las cosas son como son. Nunca he dicho que no tenía cariño. En el vestuario yo siento que los jugadores me quieren. Yo me quedo con eso. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no. Mis compañeros saben lo que soy. Piensan: 'Este no engaña'. Yo, de forma general, me siento bien en el Real Madrid. Florentino me da cariño a mí a otros jugadores. Da cariño a su manera. Hay que llevarse bien profesionalmente. Yo no tengo que ser el mejor amigo del presidente, ni él tiene que ser mi mejor amigo", señaló.



La permanencia de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid fue un tema que se prestó para las bromas "Lo dije, me voy a retirar con 41 años. Ahora tengo 23 años, de edad biológica, así que me falta un poco todavía, no empecemos a contar...jajaja", bromeó.



Finalmente el portugués no dudó en recalcar cuál es el mejor equipo del momento: "Sigo pensando que el Real Madrid es el mejor club del mundo".