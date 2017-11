Croacia vs. Grecia EN VIVO EN DIRECTO. Desde las 2:45pm de hoy las selecciones de Croacia y Grecia disputarán su primer partido de repechaje por el mundial Rusia 2018. Ambos equipos buscarán su primera victoria que les permita mantener la ilusión y asegurar la clasificación a la copa del mundo. El encuentro se jugará en el estadio Maksimir de Zagreb y DirecTv será el encargado de transmitir este emocionante choque.



El capitán de la selección de Croacia, Luka Modric, considera que el Croacia vs. Grecia de hoy será duro y difícil, y de su equipo espera concentración y victoria. "Nos espera un partido duro, difícil, combativo. Tenemos que estar tranquilos, no precipitarnos, debemos ser pacientes ... vamos a crear las oportunidades, y entonces será clave estar concentrados y aprovecharlas" comentó Modric anoche en rueda de prensa en Zagreb previo al encuentro que se jugará desde las 2:45pm. (hora peruana).



De acuerdo a lo que se ha visto en eliminatorias a Croacia y Grecia, Modric aseguró que el equipo griego jugará de forma muy cerrada, pero que ellos como locales jugarán mejor que nunca para obtener el triunfo que les permita viajar con la ilusión de clasificar en el partido de vuelta que se jugará el domingo en El Pireo.



En tanto, el entrenador croata, Zlatko Dalic, aseguró que no se preocupa por el hecho de que la estadística no favorece su equipo, en el sentido de que Grecia y Croacia jugaron seis veces en el pasado, con solo un triunfo para Croacia, dos derrotas y tres empates.



"Nunca miro atrás, solo adelante. Bien, la estadística es así, pero eso carece de importancia. Realmente no pienso en eso. Nosotros estamos preparados, sabemos lo que no espera, tenemos que hallar la forma de superarlos", dijo el seleccionador croata, que pondrá a sus mejores jugadores en el Croacia vs. Grecia.



De otro lado, el defensa griego Sokratis Papastathópulos podrá disputar el Croacia vs. Grecia, tras haber sufrido una lesión en el último partido de su club, pero que logró superar sin problemas el último entrenamiento de la selección helena.



En cambio el capitán Torosidis, jugador del Roma, no podrá participar en el Croacia vs. Grecia ya que su lesión en la liga italiana ha resultado ser más grave de lo esperado, por lo que se le dará descanso y se espera que esté en el partido de vuelta en El Pireo.



Los partidos entre Croacia y Grecia de la repesca para el Mundial de Rusia 2018 se jugarán en estos dos países sin aficionados visitantes. "Tomando en cuenta todos los factores de riesgo y las evaluaciones de seguridad, las dos federaciones nacionales han decidido que en los partidos de Zagreb (9 de noviembre) y Pireo (12 de noviembre) no se abrirán tribunas para los aficionados visitantes ni se venderán entradas para ellos".



Croacia y Grecia son veteranos de estas instancias, ya que ambos se clasificaron al Mundial de 2014 en Brasil a través del repechaje.

ALINEACIONES CROACIA VS. GRECIA



Croacia: Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Modric, Kramaric, Perisic; Mandzukic y Brozovic.



Grecia: Karnezis; Torosidis, Manolas, Papastathopoulos, Tsavellas; Samaris, Tziolis, Stafylidis, Zeca; Fortounis y Mitroglou.