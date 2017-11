Croacia vs Grecia: EN VIVO EN DIRECTO VER DIRECTV ONLINE repechaje a Rusia 2018

Croacia vs Grecia: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro griego va en busca de la hazaña este domingo, en el Stadio Georgios Karaiskáki de Pireas, frente los croatas por el duelo de vuelta del repechaje a Rusia 2018 tras caer 4-1 en la ida.



Croacia y Grecia se verán las caras desde las 12:45 p.m. por la señal de DirecTV. Los griegos tendrán la durísima, pero no imposible, tarea de revertir la goleada que recibieron en Zagreb.



¿Lo vas a seguir por Internet? Trome.pe. te traerá todas las incidencias del cotejo Croacia vs Grecia en busca de un cupo al Mundial de Rusia 2018.



Croacia, por su parte, llegará sin problemas para enfrentar a Grecia en condición de visita, pues el reusltado que sacaron en casa lo pone con un pie y medio en Rusia 2018.



Croacia vs Grecia: Alineaciones probables.



Croacia: Subasic, Vida, Strinic, Lovren, Vrsaljko, Modric, Rakitic, Perisic, Brozovic, Kalinic, Kramaric



Grecia: Karnezis, Papadopoulos, Papastathopoulos, Tzavellas, Stafylidis, Tziolis, Maniatis, Samaris, Fortounis, Zeca, Mitroglou.