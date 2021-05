PARA AGARRARSE LA CABEZA. Si bien Juan Reynoso viene haciendo una gran campaña con el Cruz Azul, que es el súper líder de la Liga MX, el entrenador dejó en claro que continúa con su posición frontal en las cosas que no le gustan. Tras el empate 1-1 contra Tijuana, el estratega peruano enfiló sus baterías contra los encargados del arbitraje en el país azteca.

Reynoso destacó que el penal que anuló el VAR a favor de su equipo sí era falta y el gol con el que Tijuana empató, un tanto a los 94′, no debió contar porque existió una falta previa. De allí su molestia tras el encuentro.

“Me voy triste porque el penal es penal y la última jugada del gol era falta y ojalá nos aclaren eso, uniformemos los criterios para que no nos vayamos molestos algunos equipos”, sentenció Reynoso cuyo equipo empató por segunda vez en los últimos tres partidos.

Pero el técnico de la ‘máquina cementera’ fue más allá y dejó en claro su enojo contra el árbitro principal del encuentro, Adonai Escobedo, los encargados del VAR y Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros.

“Tenemos que darle la seriedad y más si tenemos VAR, porque me imagino y todos entendemos que es para que se imparta justicia, es de humanos errar, pero también es de humanos tratar de corregir esos errores, me preocupa que la jugada no se vio ni arriba ni abajo, son detalles que le pido al señor Arturo Brizio”, declaró el entrenador.

Cruz Azul terminó primero la fase 1 del Clausura de la Liga MX con 41 puntos dejando segundo al América. Un logro, sumado al récord de victorias consecutivas que tiene muy contento a Juan Reynoso que irá por el título nacional, algo que su club no gana desde 1997.

“Se hizo los méritos suficientes para los 43 puntos, reconocemos que ellos crecieron y dejamos de hacer cosas porque si algo hemos tenido como sello es ser autocríticos. Esto es un buen aviso y aprendizaje de que no podemos bajar la guardia ni pecar de falta de atención porque los rivales también hacen su juego”, puntualizó el ex entrenador de Universitario de Deportes.

Tal como va la tabla de posiciones, en este momento Cruz Azul debería enfrentar a Pachuca en la liguilla, aunque Tigres y las Chivas de Guadalajara también asoman como oponentes de la ‘máquina cementera’. De los tres equipos, Tigres sería el más complicado.

