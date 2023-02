Una nueva edición del Super Bowl se acerca y el nombre de Tom Brady es ineludible, pues hablamos del mejor jugador en la historia de los “Super Tazón”, quien precisamente anunció hace poco su retiro definitivo del profesionalismo. A propósito de ello, en esta nota te mostraremos cuál ha sido la dieta que le ha permitido mantenerse en lo más alto del deporte.

Tras su retiro frustrado en febrero de 2022, el famoso quarterback ha tomado la decisión final de decirle adiós a la NFL y esta vez lo ha hecho con un breve video en sus redes sociales.

“Iré al grano de inmediato”, dijo Brady en un video publicado este último miércoles por la mañana en sus redes. “ Me retiro definitivamente. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que, cuando me desperté esta mañana, pensé en pulsar el botón de grabar y hacérselo saber a ustedes primero. No será muy largo. Uno solo puede hacer un anuncio de retiro superemotivo, y yo agoté el mío el año pasado”, expresó.

A continuación te detallaremos cuál es la dieta que sigue el futbolista de 45 años.

¿CUÁL ES LA DIETA DE TOM BRADY, EL MÁS GRANDE JUGADOR DE LA HISTORIA DEL SUPER BOWL?

El atleta detalla todo en su nuevo libro, The TB12 Method, que salió a la venta en 2017. Brady ha adoptado una dieta notoriamente restringida y reglamentada, como parte de su filosofía general hacia la salud y el estado físico.

En un día normal, Tom dice que se despierta alrededor de las 6 a.m. e “inmediatamente” bebe más de medio litro de agua con electrolitos. Como detalla extensamente en su libro, enfatiza la importancia de mantenerse hidratado y dice que bebe de 12 a 25 vasos de agua al día, siempre con su concentrado de electrolito TB12 agregado. “Pongo electrolitos a prácticamente todo lo que bebo”, escribe Brady, incluida la limonada.

Inmediatamente, después el jugador se prepara un licuado con arándanos, plátanos, semillas y nueces, alto en grasas, proteínas y calorías. Tras el entrenamiento, que suele ser a las 8 a.m., Brady dice que tiene un batido de proteínas hecho con una sola porción de proteína en polvo de marca propia, leche de almendras y, por supuesto, más electrolitos. Y siempre dentro de los 20 minutos que siguen al ejercicio.

Alrededor de las 11 a.m, el estadounidense dice que puede tomar algunos bocadillos antes del almuerzo si siente la necesidad. De hecho, Brady fomenta comer bocadillos. “Nunca paso demasiado tiempo sin comer”, esa es su máxima, además de seguir algunos principios generales sobre la combinación de alimentos.

El primero es no comer proteínas con carbohidratos como patatas o pan. El segundo es mezclar proteínas o carbohidratos con vegetales, algo “ideal” para la digestión. “Me aseguro de que la mayor parte de lo que como sea alcalinizante”, escribe en su libro.

Además de su estricto régimen de alimentos basados principalmente en plantas, Brady sigue una dieta llamada alcalina, que pretende minimizar la inflamación muscular. Para resumir, generalmente trata de limitar los alimentos “acidificantes”, como el arroz blanco y el pan, pero también los embutidos, las piñas y el yogur, por nombrar algunos, hasta el 20% de su dieta. El otro 80%, afirma, debe estar compuesto por alimentos alcalinizantes, como las coles de Bruselas, las batatas y las infusiones de diente de león.

De las 2 a las 5 p.m, si vuelve a sentir hambre, podría tomar otro batido de proteína, un snack de proteína o frutas, como uvas, plátanos o manzanas. El tercer principio de Brady de combinar alimentos es no comer fruta con otros alimentos, ya que dice “es malo para la digestión”. Alrededor del mediodía, Brady almuerza “a menudo un trozo de pescado, pero siempre con muchas verduras”. También asegura que nunca faltan proteínas en su dieta: “algunos días tomo entre 3 y 4 scoops de proteína en polvo”.

Su cena es alrededor de las 6 p.m, otra comida rica en nutrientes que incluye muchas verduras. Raramente bebe alcohol. En otra parte de su libro, Brady incluye recetas de comida como hamburguesas hechas de pollo o salmón, acompañadas de varias ensaladas de aguacates y verduras. Y no toma postre. “Al final, todo se trata de comer equilibrado”, menciona.

¿CUÁNTAS VECES TOM BRADY HA SIDO ELEGIDO EL MEJOR JUGADOR DEL SUPER BOWL?

La estrella que más ha ganado el premio al MVP del Super Bowl en 5 ocasiones: 4 con New England Patriots (2002, 2004, 2015 y 2017) y 1 con Tampa Bay Buccaneers (2021).

Además, ostenta el rótulo del más ganador con 7 oportunidades: 6 con New England Patriots (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) y 1 con Tampa Bay Buccaneers (2021).

Y adicionalmente es el futbolista que más Super Bowl ha jugado: 10, 9 con New England Patriots (2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018 y 2019) y 1 con Tampa Bay Buccaneers (2021).