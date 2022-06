Perú quedó listo para el repechaje a Qatar 2022. La selección peruana derrotó a Nueva Zelanda en amistoso FIFA y ahora aguarda conocer si Australia o Emiratos Árabes Unidos será su rival en la disputa por el cupo al Mundial de Fútbol. A continuación te contamos todos los detalles del venidero partido.

Un gol de Gianluca Lapadula le dio la victoria a la ‘Bicolor’ en su último duelo de preparación. No fue el mejor rendimiento del cuadro de Gareca, que dominó la posesión de balón aunque no fue tan contundente de cara al arco contrario. Sin embargo, le bastó para llevarse una importante victoria ante un rival que no terminó de exigirlo mucho.

Ahora, la selección peruana deberá esperar al ganador de la llave entre Australia o Emiratos Árabes Unidos, que se enfrentarán este martes 7 de junio para definir su lugar en el repechaje de Conmebol para pelear por el boleto de clasificación a la Copa del Mundo.

El último duelo que la ‘Bicolor’ sostuvo con Australia fue en el Mundial Rusia 2018, cuando ganaron por 3-1 a los ‘socceroos’ en la última fecha de su grupo. En tanto, el último choque que tuvo Perú ante Emirats Árabes Unidos se remonta al 2005, cuando igualaron sin goles por la Copa Kirin.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos en repechaje a Qatar 2022?

El partido por el repechaje tendrá lugar el próximo lunes 13 de junio en el Estadio Ahmed bin Ali de Al Rayán, Qatar, el cual contará con una gran cantidad de hinchas nacionales para alentarlo en su lucha por un cup al Mundial.

¿A qué hora juegan Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos el repechaje a Qatar 202 2?

Perú - 1:00 p.m.

Colombia - 1:00 p.m.

Ecuador - 1:00 p.m.

México - 1:00 p.m.

Bolivia - 2:00 p.m.

Venezuela - 2:00 p.m.

Estados Unidos - 2:00 p.m.

Chile - 2:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 3:00 p.m.

Uruguay - 3:00 p.m.

Brasil - 3:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

Qatar - 9:00 p.m.

¿Cómo ver en vivo Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos en repechaje a Qatar 2022? - GUÍA TV

El duelo Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos podrá ser visto en directo tanto en señal pública como en cable, ya que será transmitido vía Latina TV (canal 2) y Movistar Deportes (Canal 3). Además, DirecTV Sports también transmitirá el encuentro.