Una de las historias más interesantes en los últimos años en WWE llegará a su fin en el evento estelar de WWE Elimination Chamber, en una batalla por el título indiscutible entre Roman Reigns y Sami Zayn. Para que no te pierdas este evento en esa nota te vamos a contar todo lo que tienes que saber, como fecha, lugar, cartelera y donde ver el Elimination Chamber 2023.

Te va a interesar: Salen a la venta entradas para el clásico Universitario - Alianza Lima; pero no se sabe si habrá transmisión

WWE Elimination Chamber nos trae como lucha estelar el duelo entre el campeón de RAW y SmackDown Roman Reigns en un mano a mano contra el exintegrante del Bloodline, Samy Zayn; quien decidió darle la espalda al ‘Jefe Tribal’.

Pero este no será el único combate interesante en WWE Elimination Chamber , también tendremos un duelo mano a mano entre Bobby Lashley y Brock Lesnar, una de las rivalidad más importantes de los últimos meses, en la lucha libre.

¿Cuándo, a qué hora y dónde será el WWE Elimination Chamber 2023?

WWE Elimination Chamber se llevará a cabo este sábado 18 de febrero desde las 7 de la noche (hora del este), en el Bell Centre de Montreal, Quebec en Canadá.

¿A qué hora es el WWE Elimination Chamber en vivo?





PAÍS HORA Perú 7:00 p.m. Argentina 9:00 p.m. Chile 9:00 p.m. México 6:00 p.m. Ecuador 7:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Uruguay 9:00 p.m. Venezuela 8:00 p.m. Estados Unidos 7:00/ 4:00 p.m España 2:00 a.m. domingo 19

¿Dónde ver la transmisión en vivo de WWE Elimination Chamber 2023?

Como ha ocurrido en los últimos meses este evento de WWE tampoco será transmitido por televisión para la mayoría de país des Latinoamérica. Solo en México podrá verse a través de FOX Sports Premiun, mientras que en el resto de países solo podrá verse por el servicio de Streaming WWE Network, el cual está disponible por un pago mensual de 9.99 dólares.

¿Cuál es la cartelera completa con las peleas de WWE Elimination Chamber 2023?

- Roman Reigns vs. Sami Zayn (Título indiscutible de WWE)

- Austin Theory vs. Seth Rollins vs. Damien Priest vs. Johnny Gargano vs. Bronson Reed vs. Montez Ford.

- Brock Lesnar vs. Bobby Lashley

- Edge y Beth Phoenix vs. Finn Bálor y Rhea Ripley

- Asuka vs. Liv Morgan vs. Nikki Cross vs. Raquel Rodríguez vs. Natalya vs. Carmella

¿Quiénes fueron los últimos cinco ganadores de la Cámara de Eliminación en WWE Elimination Chamber 2023?

La lucha en la cámara de la eliminación de WWE Elimination Chamber es sin duda alguna una de las competiciones más duras de WWE. Por eso en esta nota te vamos a contar quienes fueron los cinco últimos ganadores de la llamada Cámara de la Eliminación.

- Brock Lesnar (2022)

- Drew McIntyre por el título de WWE / Daniel Bryan por una oportunidad por el título Universal (2021)

- The Miz y John Morrison (2020)

- Daniel Bryan (2019)

- Roma Reigns (2018)

Más información: