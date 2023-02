Ya se conoce que los rivales del Super Bowl 2023 del 12 de febrero serán los Philadelphia Eagles y el Kansas City Chiefs, por lo que una enorme cantidad de fanáticos están expectantes por reservar un lugar en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Las entradas para este gran evento, que contará con la presencia de la barbadense Rihanna en el show de entretiempo, ya están a la venta y en esta nota te contamos sus precios y cómo puedes adquirirlas.

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS BOLETOS PARA EL SUPER BOWL 2023?

A través de su sitio oficial, la National Football League (NFL) anunció en su sección dedicada al Super Bowl que On Location es el socio oficial de hospitalidad para esa noche y ofrece “acceso garantizado a boletos de primera calidad, ubicaciones exactas de los asientos y experiencias previas al partido con todo incluido dentro del perímetro de seguridad”.

En este apartado del Super Bowl podrás encontrar un botón en la parte superior que dice “Buy Tickets” (“Comprar Boletos”). Una vez accedas a él te redirigirá a la página de On Location, donde se pueden adquirir las entradas para el partido.

En esta boletera online podrás encontrar diferentes paquetes: hay aquellos que incluyen boletos y experiencias, otros que son para fanáticos de cada uno de los equipos y algunos que adicional hospedaje en hotel.

On Location, socio oficial de la NFL, ofrecerá experiencias alrededor del Super Bowl (Foto: On Location)

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL SUPER BOWL 2023?

Los paquetes con boletos y experiencias incluidas tienen un valor desde US$ 4.972,50 por persona (el más económico) hasta US$ 29.750 por persona (el más caro).

Los paquetes que tienen boletos y experiencias enfocadas en Eagles o Chiefs solamente son más caros en un dólar: el más barato vale US$ 4.973,50 y el más elevado está US$ 29.751 por persona. Estos precios pueden crecer según la zona o si es un paquete con hotel.

Por su parte, los paquetes generales, que tienen hotel, varían de acuerdo a la distancia del lugar hasta el estadio. Los precios por persona están entre US$ 8.915, US$ 10.420 y US$ 10.965.