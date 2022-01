Luego del fallo del TAS que regresaba a Binacional y la Universidad San Martín a la Liga 1 y condenaba al descenso a Cusco FC, el cuadro de la Ciudad Imperial viene ajustando presupuesto para asumir un torneo que no tenía planeado. Sin embargo, hay un jugador por el que no deberán preocuparse: Alfredo Ramúa.

El mediocampista argentino confirmó que se quedará en Cusco FC. para afrontar la temporada 2022 en la Liga 2 del fútbol peruano. Sin embargo, lo que más emocionó a sus seguidores fue el mensaje con el que hizo el anunció.

Publicando varias fotos con la camiseta de Cusco FC., el popular ‘Chapu’ dejó en claro que la relación que lo une a la institución cusqueña es de puro amor. Cabe recordar que el futbolista de 35 años ha jugado 8 temporadas en el equipo antes conocido como Real Garcilaso.

“Amores como el nuestro, cada vez hay menos. Donde estés, ahí voy a estar”, publicó Ramúa en una historia para luego explayarse en otra publicación.

“La fuerza no consiste en ganar. La fuerza consiste en elegir las batallas y no rendirse. Orgulloso de pertenecer este hermoso grupo que no bajo los brazos. Gracias por hacerme sentir tanto mi amado Cusco FC.”, añadió.

Cusco FC. acepta jugar Liga 2 pero amenaza tomar medidas legales

La institución esperó varios días para finalmente pronunciarse. Mediante un comunicado, Cusco FC. resaltó la historia y logros del club como el título de Copa Perú 2011, los subcampeonatos de 2012, 2013 y 2017, y sus participaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

No obstante, lo más importante vino al final de la publicación. Cusco FC. aceptó la decisión del TAS y jugará la Liga 2, pero anuncia que podría tomar medidas legales, tanto en instancias nacionales como internacionales por los daños y perjuicios que ha sufrido por planificar un proyecto para Liga 1 y luego tener que jugar en segunda.

Cusco FC. aceptó jugar Liga 2 pero no se queda de brazos cruzados. Foto: Cusco FC.

