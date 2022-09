Mi gente de la Fe de Cuto, veo que están que se devoran las dos últimas ediciones de mi programa con ‘Paco’ Bazán. Ese ‘blanco’ tiene más calle que muchos que conozco, pero prefiero no decir sus nombres. Sin pica pica por siaca. Ahora quiero hablar sobre un tema muy particular. Los últimos días se ha comentado mucho sobre Jefferson Farfán y también di mi punto de vista cuando fui consultado por dos medios. Algunas personas han tomado a mal mis comentarios y otros me dicen que lo mejor es que no me meta en ese tema , prefieren que haga lo políticamente correcto. Disculpen, no puedo guardar silencio o callar ante lo que ven mis ojos. No sería yo.

Es de público conocimiento que hace más de 6 años que no me hablo con mi sobrino Jefferson. Él es mi sangre, es mi familia, lo he visto crecer, triunfar y ganar todo , pero por distintas circunstancias de la vida, que no vale la pena mencionar, nos dejamos de hablar. En su momento me dio risa cuando algun@s insinuaron que yo hablaba por la herida, ya que mi sobrino me mantenía y me había cortado mi mensualidad. Cosas que uno escucha o lee de esas leyendas urbanas. Pero eso no merece mayor comentario.

Pero, más allá de todo, familia es familia como dice la letra de la canción Amor y Control de Rubén Blades y me permito dedicarle unas palabras. Y lo digo desde una mirada serena y reflexiva pues no me motiva ningún interés particular más que el de querer verlo bien. Quizás forzarse en seguir jugando no sea lo mejor o lo más recomendable para él . Que se entienda bien. Porque luego que uno cuelga los chimpunes la vida continúa. Hay un nuevo amanecer, pero para eso hay que saber tomar decisiones. Ya lo dice bien aquella frase: es mejor dejar el fútbol a que el fútbol te deje.

Jefferson Farfán en matute recibe apotyo de tribuna, pero pronistico medico no es alentador (Foto: GEC)

“Un futbolista no está preprado para dejar el fútbol”

Lamentablemente, decir adiós al fútbol profesional es muy difícil. Lo digo con conocimiento de causa, lo he vivido. Normalmente, un futbolista no está preparado para ese momento, a muchos nos cuesta aceptar esa realidad. En su momento lo viví y lo sufrí, fue muy duro. Pero a algunos nos cuesta tanto que hasta necesitamos de un psicólogo, un profesional en la materia para salir de ese trance. Sin duda el apoyo de la familia o de los seres queridos es básico para superar la difícil decisión. Pero en el caso de mi sobrino, hay una lesión que hace más delicada y peligrosa la situación que está viviendo y su integridad física se pone en riesgo mayor . Él volvió para jugar un clásico después de 9 meses, por aquella lesión mencionada. Forzó una situación. Mejor dicho sigue forzando una situación y creo que eso pone en riesgo su salud física pensando en el mañana. Quizás para muchos eso es normal, pero siempre he sabido que la salud de la persona tiene que estar por encima de cualquier otro interés.

Es evidente que Jefferson no está para volver o seguir jugando en la alta competencia. Eso me apena mucho. Pero me apena más que hayan algunos que dicen ser sus amigos, o el club de sus amores, que no le hayan dicho eso y siga poniendo en riesgo su integridad física. El club Alianza Lima no puede poner en riesgo la salud de un jugador por encima de sus intereses . Nunca lo olviden, la salud está primero.

Jefferson Farfán termina en el piso ante una jugada dividida en el último clásico. (Foto GEC)

Lo digo desde el lado humano, me preocupa el mañana. Sé que sufre una lesión que según los expertos es irreversible. Y seguir insistiendo solo generará que se agrave más su condición , lo cual atenta contra su salud.

Jefferson Farfán lo ha ganado todo, vino desde abajo y triunfó. Su calidad futbolística y física es conocida acá y en el extranjero, lo hemos disfrutado en la selección, nos regaló la clasificación y un mundial. Su nombre estará escrito en la historia del fútbol peruano y será reconocido por propios y extraños. Pero el fútbol es así. Todo tiene su final. Obviamente, será una decisión que deberás tomarla tú. Pero me duele verte así, me apena, me apena más que tu integridad física esté en riesgo . Siempre es bueno escuchar otro punto de vista, una mirada desde afuera, sin ningún interés particular.

Nos vemos el próximo lunes.

