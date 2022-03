Cuto Guadalupe sigue causando sensación en las redes sociales. Recientemente, el conductor de ‘La fe de Cuto’ tuvo como invitada especial a la youtuber uruguaya Alaska, como parte de su visita a Montevideo por el partido de la selección peruana.

El esperado encuentro se dio luego de que Alaska declarara que es muy fan de Cuto Guadalupe, en varios videos que ha compartido en su canal de YouTube.

Tras una divertida entrevista, Cuto Guadalupe se animó a enseñarle algunos pasitos de festejo a Alaska y se quedó sorprendido con el ritmo que tenía la influencer.

“Sí la conoces”, dijo Cuto Guadalupe, muy contento tras este esperado encuentro entre dos estrellas del YouTube. Mira el video.

ALASKA Y CUTO GUADALUPE

Luis ‘Cuto’ Guadalupe se encuentra en Montevideo para llevar toda su fe a nuestra selección pero no pudo dejar pasar la oportunidad de que el famoso ‘aguadito’ traspase fronteras. ‘Cuto’ tuvo un encuentro internacional con la popular youtuber uruguaya Alaska, quien contó todo sobre su encuentro con la mejor hinchada del mundo para toda la gente hermosa de ‘La Fe de Cuto’.

Alaska se convirtió en tendencia en nuestro país al haber formado parte del banderazo que hizo la hinchada de la selección peruana en Montevideo. Entre un mar de camisetas rojiblancas, ella era la única celeste, sin embargo, los aficionados nacionales la trataron como una compatriota más.

“Ustedes se hacen querer mucho, generan eso que no es con los otros países. Me infiltré en el banderazo y cuando llegué a mi casa me puse a pensar: Nunca en mi vida viví algo como esto, estamos previo a un partido definitorio y estamos con los rivales dándonos abrazos y besos”, aseguró.