En épocas difíciles como la que vivimos actualmente, la palabra FE es un envión anímico para creer que las adversidades son pruebas de Dios para salir airosos de momentos complicados. Y es que en situaciones difíciles uno se apega a la Fe, esa palabra que la hizo viral Luis Guadalupe en 2011 cuando era el capitán del Juan Aurich pero no solo eso: era el líder espiritual de un equipo que salió campeón nacional por primera vez en su historia ese diciembre.

Diez años más tarde, tras el triunfo de Perú a Colombia por la Copa América, su frase símbolo se hizo viral nuevamente. Christian Cueva, André Carrillo, Gianluca Lapadula y Wilder Cartagena celebran el triunfo ante Colombia con una frase copyright de Guadalupe. “La feeeee” —grita Cuevita, pelando los dientes—. “La feeee es lo mássss lindooo de la vidaaaaa. Allá los incrédulos...”.

André Carrillo mueve la cámara del Instagram Live , que sentencia: “No querían jugar a las 4, querían jugar a las 5. Que el permiso... no que el otro... Yo tengo 40 años y quiero jugar otro partido”.

Lapadula, un delantero que nos ha conmovido a todos por su entrega, coraje, buen juego y gol aparece: “Abrazo al tío Gua-da-lu-pe...”, manifestó.

Este suceso llamó la atención de Piero, de Aliento Blanquirrojo, quien se inspiró en esta frase y compuso esta canción llamada “La FE es lo más lindo de la vida”, que en cinco días ya registra cerca de 15 mil reproducciones.

TROME conversó con Piero para que nos dé detalles sobre cómo nace la idea de hacer esta canción que promete dar la hora.

“Vengo haciendo música para la selección y para mi querida ‘U’ desde hace ya más de 10 años. Cuando le empatamos a Ecuador, ese 2-2, me motivó mucho. Así como el 2011 donde ocupamos el tercer lugar en esa Copa América , que nos dirigía Markarián. A mí me inspira mucho la selección cuando hacen las cosas bien, demuestran trabajo en equipo, cuando se tienen fe y justo salió Cueva, Carrillo, Wilder Cartagena diciendo la frase del ‘Cuto’ de “la fe, la fe es lo más bonito de la vida. Es lo más lindo que hay en la vida”. Entonces, a partir de eso dije que esas frases valen la pena. Son cosas que te llenan el alma, inspiran y te dan ganas de hacer melodía”, nos contó.

“Traté mucho de seguir el patrón de lo que había dicho Luis Guadalupe y es por eso que hago solo la primera parte del coro y se lo mando a Luis Guadalupe. A él lo conozco, he tenido la oportunidad de compartir un programa con él y muchos años atrás me tomé también una foto, soy hincha del ‘Cuto’, por lo que mostró en la cancha y fuera de ella. A partir de eso, le mando la canción y me dice: “Oye. Esto está espectacular. Vamos con todo” y le digo “Vamos a medias porque es tu letra. Tú te quedas con los derechos de autor de la parte de la letra y yo la parte de la composición”, manifestó.

El contacto entre Piero y Luis Guadalupe fue el 24 de junio al mediodía, cuando le envió el audio al exjugador y quedaron en grabarlo en Cuto 16, el restaurante del exfutbolista.

“Así como él fue un instrumento de Dios para poder decirlo, yo también he sido un instrumento para hacerlo canción. Lo hemos hecho en tiempo récord y hemos tenido colaboraciones como la de Juan Carlos Carrión en la parte del festejo. Agradezco el apoyo de toda la banda, los productores musicales , gente del Imperio y puedes creer que lo he grabado de mi celular y en Tik Tok ya superó los 200 mil reproducciones”, afirmó.

“El ‘Cuto’ aceptó en una. Hay que tener en cuenta que lo hicimos en italiano por el gran refuerzo de la selección Gianluca Lapadula. No solo conquistó por su fútbol sino con su carisma. Eso me parece muy importante porque es un tipo apasionado y eso contagia positivamente. Y mira tú, Italia ganó la Eurocopa”, señaló.

“Estamos subiendo esta canción a la plataforma digitales para seguir virilizándolo y la gente pueda seguir disfrutando la canción” , remarcó.

Luis Guadalupe: "Se me caía la baba por Paolo Hurtado y Luis Advíncula"

“Yo siempre le doy gracias a Dios porque son cosas que vienen de él. Así como la frase que nació en el 2011 cuando campeoné y que mucha gente se siente identificada con la “Fe”, lo que significa para uno, que es creyente. Gracias a esa fe uno logró sus sueños. A Piero, lo conozco desde que él era muy pequeño. Lo conozco desde que componía canciones para la ‘U’. Para mí no es un desconocido. Sé que es hincha de la ‘U’ y me dijo ‘he compuesto este tema en honor a ti y la frase célebre que está sonando’”, manifestó.

“Piero es un tipo muy emocionado, tiene hambre de triunfar, oí el tema y en una hubo conexión. Hay un tema afro. la ‘barrita’, era el tema que yo no imagine. Con los arreglos me dijo que saldría bacán y le dije que lo hacemos. Quedó conmigo para ir al restaurante, pero todo fue rápido. No me imaginé que lo íbamos a grabar en el restaurante y él fue con sus amigos. Lo grabamos en un momento que se estaba atendiendo a la gente, ellos aplaudieron y cantaron. Grabamos dos veces, y en una sale mi hijo Leónidas con quien estoy bailando. Todo fue muy espontáneo y él lo lanzó con la fiebre de la Copa América. Todo ha sido como que mandado y ya estaba que iba a ser así”, afirmó.

“La canción es una letra positiva, que es algo que ayuda y si uno es instrumento de Dios y que la Fe es lo más importante de la vida. Yo lo veía a él en su hábitat y me entusiasmaba. Se me caía la baba por Paolo Hurtado y Luis Advíncula, pues yo decía estos chicos van a llegar y no me equivoqué”, comentó.

“Ahora todo el mundo habla del tema y se sienten identificados y eso era lo que se quería. Había nervios porque uno canta en su casa o una fiesta pequeña. Pero lo hice de corazón, cuando uno hace las cosas así, es lindo participar en este tema. El video ha pegado porque yo he participado. Ha sido una experiencia muy bonita”, sentenció.

