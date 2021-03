Cuto Guadalupe: “De chiquito me enseñaron que vergüenza se tiene para robar”

Luis ‘Cuto’ Guadalupe, aquel hombre que salió tricampeón con Universitario de Deportes y campeón con Juan Aurich, ahora se dedica al delivery de su Restaurant Cuto 16. El hombre que vistió la camiseta de la selección peruana y de varios clubes del fútbol peruano y del extranjero. El tío de Jefferson Farfán es creador de frases como: la fe es lo más grande del mundo, no seas soberbio, entre otras.

¿A qué te estás dedicando?

Ahora estoy en una nueva faceta. Totalmente alejado del fútbol, pero soy feliz con lo que estoy haciendo en estos momentos, que es un tema empresarial en la gastronomía. En sociedad con mi hermana Diana, hicimos un sueño realidad que era tener un restaurant.

¿Cómo se concretó el nacimiento del Restaurante Cuto 16?

Se dio a raíz de que tuve un paso por la televisión muy importante, que me abrió otras puertas, fue mi participación en El Gran Show de Gisela Valcárcel. La gente pudo conocer el otro lado de ‘Cuto’ Guadalupe, fue otro público, así que se dio la oportunidad de realizar el sueño que teníamos, que era de abrir un restaurant y así fue como nació la idea de restaurante Cuto 16.

El restaurant Cuto16, que me imagino también ha sido golpeado por la pandemia.

Muy golpeado como todos, hemos cumplido 4 años el 18 de marzo. Y de hecho, que el golpe ha sido para todos los que estamos en este negocio y todos los negocios en general.

Sociedad de hermanos. Cuto y Diana Guadalupe en su Restaurant.

A todos nos ha golpeado la pandemia.

Pero yo soy una persona de mucha fe. Creo que a veces las cosas pasan por algo y esto nos va a ser más fuertes, nosotros venimos de una familia que siempre nos costó lograr nuestros objetivos, en este caso es una lucha de vida o muerte, porque este COVID-19, en cualquier momento, te agarra mal parado y te lleva.

¿A ti no te ha dado el COVID –19?

No. Soy una persona muy positiva, siempre cuidándonos, tomándola la precaución del caso, el protocolo que nos exige y también uno, personalmente, siempre tratando de dar lo mejor en este caso, tomo mi ivermectina, estoy a puertas de cumplir 45 años, el 3 de abril, y siempre haciendo deportes en la mañana, comiendo saludable, que es algo que siempre tuvo que ser así.

Sigues haciendo deporte.

Sí, la gente está tomando conciencia con esta situación que estamos viviendo de lo importante que es el deporte, el deporte es algo mágico, es lo más lindo que puede existir para el cuerpo humano. El tema de la alimentación, es algo que se descuidaron mucho, en ese aspecto de lo que es alimentarse como debe ser y no es necesario ser millonario para comer bien, ahí está las menestras, tomo mi quaker en la mañana; no, como muchas personas, que en vez de tomar un jugo, se toman una gaseosa, eso es una bomba para el estómago.

Dado la pandemia tuviste que hacer el delivery express o el delivery especial. ¿Te dio roche al principio? ¿Cuéntanos un poco sobre tu nueva faceta?

Nervios, sí, pero mi mamá, siempre nos dijo, desde chiquito, vergüenza se tiene para robar, para hacer cosas malas, pero cuando tú haces cosas buenas no hay problema. Es ahí donde demuestras tu humildad, es ahí donde tú demuestras tu esencia. Y cuando lo haces con amor, yo gustoso de hacer algo diferente, que normalmente no estaba en mi cabeza, no estaba en mis planes, pero no tengo problemas en hacerlo. Gracias a Dios por mi imagen varias empresa me buscan para modelar su marca.

¿Cómo te recibe la gente?

La gente, lo disfruta, la gente cuando me ve llegar con el delivery, recién ahí lo cree. Antes de ir me preguntan si yo lo voy a llevar “¿Tú mismo lo vas a traer?” me dicen.

¿Te das abasto para atender todos los pedidos?

Yo hago los deliverys digamos personalizado, los especiales, vamos a decir así, pero eso es cuando es un pedido especial.

¿Qué te dice la gente?

La gente se divierte, yo también me divierto y siempre muestro una sonrisa porque la gente, desde arriba, me están filmando, me piden fotos, un saludo para un familiar, alguna madre de familia que me piden un bailecito y ahí le hago su baile, yo soy servicio completo... jajaja

¿Te piden un bailecito, el grito, seguramente, cuenta, que te suelen pedir?

Me piden una foto, algunos un bailecito, siempre trato de complacerlos, el cliente siempre tiene la razón. La cosa es pasarla bien, lo que más gusto me da es cuando me llaman después, para decirme que la comida es muy rica.

¿Qué comida preparan en el Restaurante Cuto 16?

Todo tipo de comida criolla, como la carapulcra con sopa seca, arroz con pato, papa a la huancaína, tacu tacu, también ceviche, jalea, parihuelas y muchos platos más.

¿Cuál crees que sea el éxito de tu Restaurante Cuto 16?

Hay una combinación perfecta, la buena sazón de la comida de parte de mi hermana Diana Guadalupe y yo que atiendo o les llevo la comida vía delivery. Es esa combinación del éxito, es la comida que va acorde con lo que uno siempre ha transmitido en el fútbol, el sabor, la alegría, todo eso que abarca, ‘Cuto’ Guadalupe.

¿Te dan propina?

No se ha dado hasta el momento, pero si se da el caso, no me voy a molestar... Jajaja.

¿Algún jugador profesional te ha pedido delivery?

Sí, varios, tenemos clientes que han venido al Restaurante Cuto 16, por ejemplo, mi compadre ‘Loco’ Vargas, Armando Alfageme de la ‘U’. Marcio Valverde, el volante de Huancayo. Son muchos.

Creo que también te vi con Cruzado, puede ser.

Rynaldo Cruzado, Paolo Hurtado, ya son clientes, siempre llaman, son caseritos.

Hace poco te vi con el Cóndor Mendoza

Sí, nos hemos hecho amigos. Cuando nos hemos enfrentado en el campo, que tales partidos con Cristal, yo terminaba diciéndole su vida y metiéndole cada patada al fondo, pero ya como ves cuando dejas el fútbol ya esa amistad crece, siempre uno trata de apoyar y ayudar a un amigo.

A tu restaurant han ido jugadores como Claudio Pizarro, André Carrillo en el momento cuando se permitía el ingreso.

Uff, un montón de amigos del fútbol, lo de Claudio, fue algo muy importante, conseguí su teléfono y tuve el atrevimiento de llamarlo para tener su camiseta y que él me diga, pues yo mismo te la voy a llevar personalmente y me voy a comer un ceviche y así fue, cumplió su palabra, vino con el ‘Loco’ Vargas, Galliquio, el ‘Goyo’ Bernales, Paolo Maldonado, Roberto Farfán y una mancha, una banda vino. También ha venido André Carrillo, Paolo Hurtado, Luis Advíncula, mi compadre ‘Conejo’ Rebosio, ‘Chiquito’ Flores, Roberto Farfán, uff, César Charún, mi compadre Carlos Zegarra y así van a seguir viniendo muchos, porque todos los que vienen, ya saben cuál es la sazón de la comida y eso es lo que me llena de orgullo, que vengan no solamente por uno, sino que vengan porque la comida es espectacular.

Te falta Paolo Guerrero. ¿Lo vas a invitar?

Va a venir, me ha prometido que en algún momento vendrá. Siempre el ‘Coyote’ Rivera viene, de hecho, que si en algún momento van a venir, lo harán los dos. Cuando se conversa con ellos, con Guerrero, con Pedro Gallese me dicen que están con unas ganas terribles de comerse una carapulcra con sopa seca y en algún momento cuando estén por acá seguro que va a venir a visitarme.

Entonces te está yendo bien con Cuto 16 es más, veo que vendes tu polo personalizado.

Si, vendemos polos personalizados con la frase “Tengo hambre”, fue la frase que lo dije cuando jugaba en León de Huánuco y también la frase huye, “Los que ladran huyen” que era una palabra que siempre decía cuando estaba en El Gran Show con Gisela Valcárcel, le decía huye, entonces cuando quieran, ahí están los polos personalizados. Hay gorras también, así que acá en Cuto 16 siempre van a tener cosas de colección A-1, así que contento con Dios.

¿Cuál crees que sea el éxito del restaurante Cuto 16? ¿Porqué el éxito, si hay que definir en algo más allá del sabor de la comida, no sé, son varias cosas, pero cuál consideras.

Para mí la esencia es la humildad, eso siempre es algo mágico, la fe, somos una familia con mucha fe. Damos mucho amor al prójimo y siempre queremos brindarle lo mejor al público y eso creo que la gente se da cuenta cuando viene acá, lo primero que me dicen es que soy un gran anfitrión, que normalmente no están acostumbrados a eso. Muchos se han quedado con la imagen de Cuto en el campo de fútbol, un tipo muy rudo pero en el fondo tengo un corazón, tengo una gelatina con flan.

Eres un gatito.

En el campo de juego asumía un personaje, imagínate un tipo de 1.96 de estatura, central, no podía ser bueno, pero los que me conocían sabían que todo era un show, pero que después del partido, siempre en el momento me molestaba con muchos colegas, algunos con los que me veo ahora y se acuerdan, me dicen te acuerdas cuando me querías sacar la cabeza o ciertas cosas. Pero yo defendía mis frejoles en esa época, en un campo de fútbol, yo no creía en amigos ni hermanos, en nada, solamente quería hacer historia y quería ganarme ese respeto, esa jerarquía, que siempre quieres mostrar.

El Guadalupe de cancha era el malo, pero fuera de ella eres buena gente.

La gente tenía esa imagen de mí, un tipo malo o rudo, pero cuando me tratan personalmente se dan cuenta, lo reconocen, me equivoqué, yo pensé que eras así, asá, pero como te digo, yo solamente trataba de hacer mi espectáculo, hacer cosas que sabía que iba a captar la atención, pero ahora, ya retirado desde el 2016 fuera de las canchas, invito a todos, a todos los que algún momento les hice pasar un mal rato en un estadio o en algún momento de su vida, pero nunca lo hice con maldad. Siempre fue parte del show, pero sin resentimientos, por favor no sean soberbios.

Va gente de varios equipos o solo de la ‘U’.

Van de distintos equipos al Restaurant hacen el pedido de Cristal, de Alianza, todo normal. Vienen de distintos equipos porque yo, aparte he puesto una mesa que vienen con el símbolo del escudo de cada equipo, tengo las camisetas de muchos de los chicos que me obsequian para lucirlas en Cuto 16, acá no importa la camiseta, no me importa hincha de qué equipo eres, cuántos hinchas de Alianza Lima han venido acá en un momento, en el último partido que jugaron con el tema del descenso. Algunos me hacen alguna broma y solamente le digo yo ya colgué los chimpunes, porque si hubiera sido en otra época, tú sabes que uno tiene otra reacción, pero ahora ya cambié de chip, ahorita estoy en otra.

Cuto Guadalupe también se recursea haciéndolo de modelo. Es buscado por distintas empresas.

¿También eres modelo?

Sí. Muchas empresas me buscan para modelar. Soy todo terreno. Un día salí modelando en sunga, fue una locura.

Finalmente hay varias frases tuyas.

Tengo hambre, Tengo hambre de gloria, tengo La de Ronaldinho, te voy a sacar el mata mosca. Tengo las frases del 2011, cuando campeono con el Aurich: allá ellos soberbios, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Hay muchas frases que la gente en las redes sociales me las recuerdan y me las piden que las digan.

Decías la humildad, leo mucho eso que la gente te hace recordar.

Gracias a Dios estoy donde estoy gracias a él. Más allá de mi pasado crema, la camiseta que llevo la defiendo con mi vida. Siempre en cada club que estuve siempre daba lo mismo, uno tiene que amar la camiseta el escudo de la camiseta que tú defiendes, y es así como uno ha podido trascender en los equipos que he estado. Hay muchos jugadores, que son jugadores de paso nomás, muchos pensaban que Cuto Guadalupe era solamente un futbolista de equipo grande, pero yo demostré muchas cosas para poder ser parte de la historia del fútbol peruano. Creo que es lo más importante y que trascienda lo que eres como persona ese reconocimiento de esos chicos que en algún momento estuvieron conmigo, que hasta ahorita me llamen, que se acuerden de ciertas cosas que uno en un momento los aconseje.

¿Falta que vaya al restaurante Cuto 16 tu sobrino Jefferson Farfán?

Todavía no, quizás en algún momento, se le debe estar haciendo agua la boca conociéndolo, así que como siempre lo he dicho la fe es lo más lindo de la vida, así que en algún momento se dará, nosotros tenemos mucha fe y lo importante es que estamos bien espiritualmente y sin rencor sin nada de esas cosas, creo que sangre es sangre, Dios sabe en qué momento hace las cosas.

Me dice que se le debe estar haciendo agua la boca. ¿Cuál es su plato favorito?

Le gusta mucho la carapulca, el arroz con pollo que siempre le preparaba mi hermana Diana, también la pollada que le preparaba mi hermana Rosa la pollada y muchos platos más que en casa lo hacía mamá Prince, es la que cocinaba en ese momento. Mi hermana Diana y Rosa, son las que en algún momento cuando quería algo pedía acá del restaurant, así que hay que mantener la calma, es como el COVID-19 no va a durar toda la eternidad, ojalá Dios quiera uno puede estar, no tenemos la vida comprada, pero siempre manteniendo la fe.

‘Cuto’, un abrazo muy amable con Trome como siempre y que siga los éxitos con el Restaurant Cuto 16.

Huachano, más bien me da mucho gusto verte ya con ese nuevo semblante, volviste con fuerza, cuídate mucho, muchas bendiciones. Saludos a la familia y a toda la gente Trome.