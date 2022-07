Luis Guadalupe, jurado en el programa ‘Perú Tiene Talento’, tuvo una sincera confesión sobre los acontecimientos que se suscitaron con la selección peruana en el repechaje Qatar 2022, donde señaló haber sentido sensaciones extrañas y no dejó pasar la crítica a esta generación, calificando como ‘soberbia’ la forma con la que encararon el partido ante Australia.

El popular ‘Cuto’ pudo viajar a Qatar y ser testigo de la emoción del exceso de triunfalismo que no solo existía en el hincha de la ‘Blanquirroja’, que llegó en cantidades impresionantes hasta la lejana Doha. “ Cuando en el equipo no andan bien tres o cuatro jugadores, es complicado. Creo que en este partido paso algo. No sabemos qué habrá pasado por sus cabezas. Eso tendría que explicarlo alguien que ha estado ahí, lógico ”, dijo todavía con un tono de amargura.

Para el exseleccionado se cometió un pecado mortal para un equipo que jugaba esas instancias. “ Si hablamos en general, pecamos de soberbios. Decíamos que éramos superiores a Australia. Somo superiores, pero eso no hay que hablarlo nomás . Lógico que pecamos, así que esas cosas suceden en la vida. Uno no puede subestimar a nadie. El futbolista peruano debe tener hambre. Si tú estás allá, porque yo no puedo estar allá. Hay que tener Ambición ”, explicó.





Cuto Guadalupe habla de la derrota de Perú ante Australia

‘Cuto’ Guadalupe: “El jugador debe preparase, pero no en la fachita”

Luis Guadalupe dejó también dejó una ‘Chiquita’ para los jugadores que esperan llegar a la ‘Blanquirroja’ “ El jugador tiene que salir de su zona de confort. Ese es un tema de mentalidad, debe prepararse, no en la fachita, la ropa, la marca, el tatuaje, el teléfono de 5 mil soles . Cuántos futbolistas del medio local no han pisado la selección peruana, el que no lo ha hecho es porque no ha redondeado esa etapa ”, dijo categórico.

'Cuto' Guadalupe hace crítica a nuevas generaciones de jugadores peruanos (Foto: AP)

‘Cuto’ Guadalupe descartó que Christian Cueva arrugara con penal

Los penales desataron muchas conjeturas, una de ellas envolvió a Christian Cueva y el exzaguero salió a cortar. “ Cómo van a decir que se hizo el lesionado, si le hubiera dado ‘la llanta’ (la pierna) para patear, seguro que la metía. Él tiene una personalidad fría, siempre ha jugado sobre mucha presión, le encanta esos retos, pero no le dio ”, explicó.

“Se me viene a la mente la final del 2011 (con Juan Aurich). Somos pocos los que hemos tenido esa responsabilidad. Hay que estar ahí y valoro mucho a los que tiene mucha jerarquía, porque esa caminata de la mitad del campo hasta la pelota es psicológica. Ese cambio de Arquero también influye mucho”, explicó ‘Cuto’.

