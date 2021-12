El 2021 fue de éxitos para Luis ‘Cuto’ Guadalupe, sin embargo la vida le tenía preparada un pequeño revés para cerrar el año. Una complicación en el hígado lo llevó a someterse a una delicada cirugía. No obstante, con la fe intacta, todo salió bien y el programa ‘Domingo al Día’ celebró que hay Cuto para rato.

TE VA A INTERESAR | Carlos Lobatón en ‘La fe de Cuto’: Cómo se hizo hincha de Cristal y el día que anuló a Lionel Messi

En la última edición de ‘Domingo al Día’, el programa destacó los complicados momentos que vivió el Cuto Guadalupe en los últimos días y de cómo su fe en Dios lo llevó a darse cuenta rápido que necesitaba una operación. Además, recordaron grandes momentos que pasaron con el exfutbolista en las diversas entrevistas que dio.

Cuto Guadalupe se salva de la muerte 1 https://www.americatv.com.pe/

Cuto Guadalupe se salva de la muerte 2 https://www.americatv.com.pe/

Cuto Guadalupe: “Dios me dio una oportunidad”

En entrevista con Trome, Cuto Guadalupe contó detalles de la operación al hígado a la que se sometió hace unos días, debido a una dolencia que le pudo haber costado la vida si no detectaba a tiempo.

“Han sido momentos duros. Es el momento más duro de mi vida. Muchas veces una cree que está bien por fuera, pero por dentro suceden cosas que uno ignora. También he estado abusando un poco de mi físico. He descuidado de mi salud, es una molestia que venía arrastrando hace dos semanas”, relató.

La fiebre que tenía Guadalupe era producto de una bacteria que contrajo cuando estuvo en la selva. “Una bacteria estaba instalada en mi órgano. Según los médicos, esa bacteria uno lo adquiere cuando está en la selva. Por eso me tuvieron que operar, tuvieron que intervenir para extraerme todo esos parásitos del hígado, y hacerme un drenaje. A esa conclusión llegaron luego de una junta médica que se hizo para ver mi caso”, acotó.

Felizmente, todo salió bien y tenemos Luis Guadalupe y ‘La Fe de Cuto’ para rato. “Le doy gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a todo las personas que en estos días he estado en sus oraciones. Les doy gracias infinitas, porque son sus oraciones las que me ayudaron, no sé qué hubiera pasado, la fe es lo más lindo de la vida, pero uno a veces se quiebra. Sin sus oraciones esto no hubiera sido posible. Acá está ‘Cuto’ Guadalupe, creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad y la voy a aprovechar al máximo”, puntualizó.

Cuto se confiesa tras estar hospitalizado (Video: Trome)

‘Domingo al día’ se rinde ante ‘La Fe de Cuto’ y revela el detrás de cámaras

‘Domingo al día’, programa matutino de América TV, realizó un reportaje especial sobre el programa de entrevistas de Luis ‘Cuto’ Guadalupe y destacó la calidad del espacio que se estrena todos los viernes a través del Facebook, YouTube y web de tu diario Trome.

Juan ‘Chiquito’ Flores fue el invitado de la semana. El exportero no solo habló de su paso por el futbol, también reveló detalles poco conocidos de lo que fue su relación con Tula rodríguez, hace muchos años. ¿Fue el amor de su vida? Tienes que ver la entrevista para saber a respuesta.

“En el cuatro hay un blanquito, en el nueve también, ya necesitamos uno de color. Yo le pongo un 9 (de calificación), se desenvuelve bien, tiene chispa, tiene gracia”, dijo Juan ‘Chiquito’ Flores en declaraciones a ‘Domingo al día’.

‘La Fe de Cuto’: ‘Domingo al día’ y el reportaje especial a su programa en Trome (Video: América TV)