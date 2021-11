HARTO AGUADITO. Luis ‘Cuto’ Guadalupe confesó que se amistó con Juan Manuel Vargas, luego de haberlo bloqueado, incluso, hasta en el WhatsApp. El conductor de ‘La fe de Cuto’ confirmó, además, una entrevista con ‘El Loco’ para su programa que se emite por las redes de tu diario Trome.

En entrevista con el programa Domingo al dia, Cuto Guadalupe indicó que hizo las paces con Juan Manuel Loco Vargas tras asistir al cumpleaños de la madre del jugador, el último jueves.

“La mamá del Loco Vargas cumplió 60 años. Ya le levanté el castigo, su caso se solucionó en el TAS. Mi compare me llamó y le dije ‘que sea la ultima vez, respetos guardan respetos. El próximo entrevistado, a fin de mes, vamos a preparar esa entrevista que va a dar mucho que hablar”, dijo Cuto Guadalupe.

Cuto Guadalupe sobre el perdón al loco Vargas

LE DIO MUCHA CONFIANZA

‘Cuto’ Guadalupe indicó que Juan Manuel Loco Vargas era uno de sus engreídos. Tanta era la confianza, que el ídolo de Universitario le permitía sus ‘malcriadeces’ hasta que tuvo que llamarle la atención.

“A Juan Vargas le pasé por alto tantas malcriadeces y asumo mi responsabilidad. Le permití hacer cosas que no estaban bien. Somos compadres y mi amor y respeto hacia él seguirán así siempre. Aunque les confieso que por ahora le he sacado tarjeta roja. Lo he bloqueado de mi WhatsApp”, comentaba el Cuto en su columna en el diario Trome.

A pesar de las diferencias, el cariño pudo más. Cuto Guadalupe y Juan Manuel Vargas se amistaron y ahora El Loco estará en ‘La fe de cuto’. ¿Se animará a contar las cosas que el público quiere saber?