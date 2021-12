Luis Guadalupe ha vivido uno de los momentos más angustiantes de su existencia, el exfutbolista y entrevistador de ‘La Fe de Cuto’ no teme confesar que estuvo cerca de perder la vida, debido al ataque de un minúsculo, pero peligroso parásito que atacó uno de sus órganos vitales y lo hizo pasar por el quirófano.

El popular ‘Cuto’ aún cuenta sorprendido lo que le tocó vivir la última semana. “Estuve con antibióticos, pero estos ya no me hacían nada. Me hicieron todas las pruebas y no me encontraban nada. Hasta que vieron una mancha negra en mi hígado. Era un parasito que se adquiere cuando viajas a la Selva y que estaba instalado. Tuvieron que intervenirme”, dijo el conductor de ‘La Fe de Cuto’.

Cuto Guadalupe reconoció que por un momento sintió que estaba cerca del final. “Esto no es como ser operado de un apéndice. La verdad es que soy ‘flojo’, hasta para las agujas. Uno no está acostumbrado. Era una molestia terrible, sentía que me moría. No poder alimentarme, estar débil, indefenso, uno piensa en lo peor, pero siempre está tu fe”, dijo el mejor entrevistador del 2021.

Luis Guadalupe cuenta que parásito casi le quita la vida (VIDEO: TROME)

¿Cuál es el parásito que atacó a Cuto Guadalupe?

Se tarta de de la Entamoeba histolytica un microorganismo que se instala en el hígado, pero también puede atacar otro tipo de órganos vitales y que puede deteriorarlo en muy pocos días. “Son parásitos que se generan cuando hay una disminución de inmunidad y que pueden ingresar a veces por alimentos que no son cocidos”, contó un especialista de la red médica AUNA.

Este parásito también puede causar infecciones con abscesos hepáticos, que provocarán complicaciones mucho más graves que pueden incluso llevar a la muerte. Por estas razones, y por su facilidad de diseminación y contagio, es clasificado dentro de la categoría B de patógeno de prioridad de biodefensa por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Jugador tuvo que ser drenado tras infección en su hígado (Foto: GEC)

Cuto Guadalupe: “No podré tomar mi cervecita”

“En la clínica me trataron muy bien y fueron muy amables conmigo una de las personas que me atendía después de la operación me dijo: “Cuto puedo orar por ti” y después de eso sentí un alivio. En un momento entré en pánico por estar encerrado, pero sus oraciones sentí mucha tranquilidad”, relató el espigado exjugador sobre su experiencia religiosa.

Con esta nueva oportunidad en la vida, ahora espera tomarse las cosas con más clama. “Estoy tranquilo, con ganas de seguir disfrutando de lo que uno viene haciendo. Empezaré a poner pares a muchas cosas en las que uno se excede y no sabes escuchar a la familia. Al final los que se preocupan son tu madre, tu esposa y tus hijos que siempre quieren verte bien”, explicó.

“Van a ser unas fiestas distintas, para mi serán únicas, porque después de tantos años no voy a poder tomar mi cervecita, no voy a poder hacer ningún brindis, de aquí por un largo tiempo. Dios sabe en qué momento hace sus cosas, creo que ya necesitaba un buen jalón de orejas. No me desespero, porque, como dice mi mamá ‘El trago no se va a acabar nunca’”, contó sin perder la sonrisa.

Cuto Guadalupe: “Siento que he vuelto a nacer”

“Voy a pasarla con la familia y con el afecto de las amistades. Siento que he vuelto a nacer, lo digo así porque Dios es testigo de eso y eso es lo más lindo, reconocer cuando no estás haciendo las cosas bien. Siempre hay algo que te pone un pare. Ahora disfrutaré la sazón de mi hermana y una noche con mis hijos y mi esposa”, reflexionó.

La Fe de Guadalupe no es un cliché es un modo de vida. “Dios tiene un propósito conmigo, estoy emocionado por el afecto de todos los que me escribieron a mis redes sociales y se preocuparon por mí. Aunque también hay sus diablitos que me deben estar matando. Lo único que me interesa es seguir haciendo La fe de Cuto y predicar su palabra del bravo, sin él no somos nada”, finalizó.

