Por: José ‘Huachano’ Lara

Luis Guadalupe fue un caudillo en la ‘U’ y como hincha ruge cada vez que las cosas no van bien en su equipo. La disputa entre administraciones y el cambio repentino de técnico, a poco del reinicio de la Liga 1, ha generado malestar en el pueblo crema. ‘Cuto’ no se calla y dice las cosas sin ‘pelos en la lengua’.

Ángel Comizzo vuelve a la ‘U’, ¿qué opinas?

El que no tiene memoria, olvida la historia. Cómo puede ser posible que se hable de su regreso. él no tiene credenciales para asumir el cargo. Mandó a la baja a César Vallejo y dejó abandonado a la ‘U’ para irse a México. No se pasen.

Pero el año pasado ya dirigió al equipo...

Le pagó mal a la ‘U’, que le dio vida. No dirigía hace muchos años y a pesar de eso, se fue. No tengo nada contra él, no lo conozco, pero como hincha no olvido que dejó al equipo de un momento a otro, entre gallos y medianoche.

¿Por qué crees que la administración lo buscaría?

Esto huele mal, es raro, parece que hay un pacto entre (Carlos) Moreno y Comizzo.

¿Te pareció correcta la salida de Gregorio Pérez?

Lo fueron ‘cocinando’ poco a poco. Esto ya estaba armado. No es casualidad, no tengo dudas. Al técnico uruguayo lo llevaron a una situación límite para obligarlo a irse. Lo trataron mal y no se merecía eso.

¿El equipo podría verse afectado con estos cambios?

Sin duda, lo sé por experiencia. Los jugadores están identificados con Pérez.

Indecopi ha denunciado violencia en su local...

No apoyo la violencia, pero he visto la reacción de algunos hinchas. Esto se puede salir de control y generar muchos problemas. Hago un llamado a la calma y que los encargados de solucionar el tema, lo resuelvan de acuerdo a ley.

Gracias por tu tiempo...

A ustedes. Tengo la esperanza, una corazonada, un deseo, que pronto habrán novedades. Le pido a Dios que el técnico Gregorio Pérez esté con nosotros.

